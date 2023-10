Qu'est-ce qu'un Kibboutz, la cible des terroristes du Hamas?

Dans les reportages actuels sur ce qui se passe en Israël, un mot revient souvent: Kibboutz. Mais de quoi s'agit-il exactement?

Niclas Staritz / t-online

Au moins 260 personnes ont été tuées lors d'une attaque de l'organisation terroriste islamiste Hamas contre le festival «Tribe of Nova» en Israël samedi. Depuis, le conflit au Proche-Orient s'est intensifié. Le festival de musique s'est déroulé dans le kibboutz Re'im. Mais qu'est-ce un Kibboutz?

Les kibboutzim représentent une forme alternative de colonisation israélienne, considérée comme extrêmement pacifique. Ils ne sont donc normalement pas des cibles militaires importantes pour le Hamas. Pourtant, cette fois-ci de nombreux massacres y ont eu lieu.

Les kibboutzim sont de petites communautés juives rurales. Ils défendent un idéal de socialisme rural. Ils sont gouvernés par une démocratie de base et les moyens de production appartiennent à la communauté. Les besoins de l'individu sont couverts par la communauté et la vie quotidienne est organisée par le collectif.

L'égalité avant tout

Le premier kibboutz a été créé dès le début du 20e siècle en réaction à l'exclusion séculaire des juifs de toute activité agricole et commerciale. Aujourd'hui, il existe environ 270 kibboutzim, qui abritent quelque 130 000 personnes. Ils sont d'une grande importance dans la colonisation rurale d'Israël, car ils en sont le moteur.

Dans la vie de tous les jours, l'égalité de tous joue un rôle primordial. Les femmes reçoivent un soutien afin de leur garantir une véritable égalité économique et sociale. Les enfants sont éduqués par tous les membres de la communauté et une attention particulière est accordée au développement des connaissances des enfants. En général, les kibboutzim sont considérés comme très ouverts et s'efforcent d'accueillir les nouveaux immigrants pour ensuite les intégrer au sein de la communauté.

Traduit et adapté par Chiara Lecca