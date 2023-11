Un groupe armé jusqu’aux dents déclare la guerre à Israël

Ces combattants Houtis arborent le drapeau palestinien. Keystone

Le groupe chiite du Yémen est soutenu par l'Iran, tout comme le Hamas palestinien. Représente-t-il un danger pour Israël et la stabilité régionale?

Michael Wrase / ch media

«Avec l'aide de Dieu tout-puissant, nos forces armées ont tiré un grand nombre de missiles balistiques et de drones sur des cibles de l'ennemi israélien dans les territoires occupés», a annoncé un porte-parole militaire des Houthis. Les attaques se poursuivront jusqu'à ce qu'Israël «cesse ses agressions». Selon l'armée israélienne, les roquettes ont été interceptées dans la partie nord de la mer Rouge avant d'atteindre la station balnéaire d'Elath.

Qui sont les Houthis?

Les Houthis appartiennent à une famille très ramifiée d'érudits chiites. Après neuf ans de guerre civile, le groupe contrôle plus d'un tiers du territoire yéménite, principalement les régions limitrophes de l'Arabie saoudite dans le nord du pays. La tentative de l'Arabie saoudite de vaincre militairement les Houthis avec le soutien de tribus yéménites locales a échoué.

L'Arabie saoudite n'a pas pu vaincre les Houtis. Image: Centre des médias Houthis

Pourquoi les Houthis veulent-ils mener la guerre à Israël?

Les Houthis se considèrent comme faisant partie de l'«axe de la résistance» inspiré et financé par l'Iran, qui comprend également le Hezbollah libanais et des groupes armés en Syrie, en Irak et en Afghanistan. A l'heure où l'opinion publique arabe s'indigne de la violence dans la bande de Gaza, les Houthis tentent de construire une «légitimité régionale» avec leur déclaration de guerre.

Mais il y aurait aussi des raisons internes au début d'un conflit avec Israël, comme l'écrit Ibrahim Jalal dans un article pour le Middle East Institute de Washington:

«Les Houthis veulent détourner l'attention du mécontentement croissant envers leur gouvernement, renforcer le moral de leurs combattants et améliorer leur position dans les pourparlers de paix en cours avec l'Arabie saoudite.»

Pourquoi le Yémen, possède-t-il tant d'armes?

Le Yémen est en guerre depuis les années soixante, avec quelques interruptions mineures. Les tribus de ce pays montagneux ont toujours été lourdement armées. La contrebande d'armes et de munitions est la principale activité économique de nombreux Yéménites. Pendant la guerre civile yéménite, les puissances régionales que sont l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont en outre livré d'énormes quantités de matériel de guerre au Yémen.

Quel est le rôle de l'Iran?

Les livraisons directes d'armes iraniennes aux Houthis sont difficiles, car les Etats-Unis et l'Arabie saoudite contrôlent les voies aériennes et maritimes. Téhéran a donc mis en place une industrie locale de l'armement pour les Houthis avec l'aide d'«experts» du Hezbollah envoyés au Yémen. Les plans des missiles du Hezbollah qui ont été tirés sur Israël ces derniers jours proviennent d'Iran et du Liban.

Ces missiles sont-ils un danger?

Malgré les distances géographiques, les Houthis ont montré ces dernières années qu'ils pouvaient causer des dégâts massifs en Arabie saoudite et aux Emirats avec leurs missiles. En septembre 2019, les attaques de drones et de missiles de croisière des Houthis ont paralysé plus de la moitié de la production pétrolière saoudienne pendant une semaine. Il est toutefois probable que des missiles tirés directement depuis l'Iran aient également été utilisés lors de ces attaques.

