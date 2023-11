Peur au Liban: «si le Hezbollah attaque Israël, l’enfer s’abattra sur nous»

Avant le 7 octobre, 80% de la population vivait déjà en dessous du seuil de pauvreté . Le Liban était autrefois considéré comme une riche puissance financière et commerciale et se faisait appeler la «Suisse du Moyen-Orient». Chaque jour, à l'heure du déjeuner, des habitants de la capitale tombés dans la pauvreté font la queue devant une ancienne station-service du quartier chrétien d'Achrafiyya. L'organisation humanitaire «Nation Station» y distribue des repas chauds.

Khuloud Abdessamad est employée dans une entreprise en Arabie Saoudite. Depuis le début de la guerre, elle a dû se forcer à faire son travail et ne pas se laisser emporter constamment par les dernières nouvelles de son fil d'actualité. De nouveaux combats entre le Hezbollah du sud du pays et Israël semblent rapprocher l'apocalypse . Son smartphone est devenu un oracle.

Alors que leur taxi filait à toute vitesse vers la capitale située à près de 90 kilomètres de là, le couple a entendu le bruit sourd d'une détonation. Comme Hani et Wafaa, 29 000 Libanais ont fui le sud vers d'autres régions du pays . Un réseau de bénévoles s'occupe des réfugiés dans les écoles évacuées à la hâte, car tout le monde n’a pas eu la chance de trouver refuge chez des proches. Ils dorment entre les pupitres d'école et attendent la fin des combats dans le sud avec la crainte que la guerre ne les suive.

La frontière entre le sud du Liban et Israël se trouve à quelques kilomètres seulement du village libanais de Deir Mimas, où vit le couple. Depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, la milice du Hezbollah tire des roquettes sur les têtes des oléiculteurs du nord d'Israël. L'Etat hébreu répond en bombardant les positions du Hezbollah au sud du Liban.

Hani al Jamal boite, il s'appuie sur sa canne. L'agriculteur s'est fait opérer de la hanche. Le 8 octobre, il fallait que tout aille vite. Lui et sa femme Wafaa ont emballé quelques bouteilles d'huile d'olive et sont montés dans un taxi pour Beyrouth. «Nos employés ont également tout laissé derrière eux et se sont mis en sécurité», raconte-t-il.

