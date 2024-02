Manifestation en novembre à Paris pour la libération des otages. Les familles des victimes françaises ne souhaitent pas la présence d'élus LFI, tel Manuel Bompard, ni celle de l'écologiste Aymeric Caron (de gauche à droite dans le médaillon), à l'hommage national aux victimes du massacre du Hamas du 7 octobre. image: montage watson

Hommage aux victimes du Hamas: les familles ne veulent pas voir ces élus

Les familles des 42 victimes françaises de l'attaque du Hamas du 7 octobre en Israël ne veulent pas de la présence des députés de la gauche radicale LFI à l'hommage national de ce mercredi à Paris.

En tant qu’élus de la nation, ils ont toute leur place ce mercredi aux Invalides à Paris. Sauf que… Les députés de La France insoumise (LFI) ne sont pas les bienvenus à l'hommage national aux victimes françaises du massacre du 7 octobre. Regroupées dans un collectif nommé No Silence, les familles des 42 ressortissants français tués ce jour-là par le Hamas dans le sud d'Israël s’opposent à la présence des élus de la gauche radicale à la cérémonie qui sera présidée par le chef de l'Etat, Emmanuel Macron.

Les raisons de ce refus? Comme un certain nombre de parlementaires socialistes suisses, des députés LFI ont eu grand-peine à décrire ce qui s’était passé ce jour-là, à savoir une tuerie de masse: près de 1200 morts, en grande majorité des civils habitant des kibboutz, d’autres qui participaient à un festival de musique en plein air.

LFI, le parti de Jean-Luc Mélenchon, avait rédigé un communiqué qui avait choqué jusqu'à ses partenaires de la Nupes, la coalition de gauche au parlement. Extrait:

«L’offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d’intensification de la politique d’occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem Est. Nous déplorons les morts israéliens et palestiniens.» Le communiqué LFI post-7 octobre.

«Mouvement de résistance»

Il n’y avait aucun mot dans ce communiqué pour dire l’horreur du massacre. Dans la foulée, la députée LFI Danielle Obono avait qualifié le Hamas de «mouvement de résistance», soit presque la signification de son acronyme, qui veut dire en entier: Mouvement de résistance islamique. Les déclarations de La France insoumise avaient scandalisé, tant elles relativisaient les événements tragiques du 7 octobre. LFI avait refusé de qualifier l’attaque du Hamas de «terroriste».

Le collectif No Silence reproche au parti de Jean-Luc Mélenchon de «porter une très lourde responsabilité dans l’explosion de la judéophobie» en France depuis le 7 octobre.

Lundi dans un tweet, l’avocat Patrick Klugman, conseil de certaines des familles en deuil, s’est adressé à des députés LFI, ainsi qu'à l'écologiste Aymeric Caron, lesquels ont dit leur intention d’assister à la cérémonie bien qu’ils n’y soient pas désirés par les principaux concernés. Extraits:

«Cette cérémonie consacre une tragédie dont vous avez contesté tant la portée que le caractère criminel et terroriste des groupes qui l’ont perpétré comme le Hamas. (…) Je vous abjure au nom des principes de délicatesse et d’humanité que vous invoquez si souvent à renoncer à venir.» L'avocat Patrick Klugman.

Deux jours plus tôt, le député LFI et bras droit de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, annoncé présent à la cérémonie ce mercredi, avait appelé à «ne [pas transformer] un moment de recueillement en un moment de polémique politicienne et nous espérons qu'il en sera de même pour tout le monde».

Comme le précise Le Monde, chacun des «quarante-deux concitoyens décédés» sera représenté par une photographie avec son nom, la plupart des victimes, franco-israéliennes, ayant été inhumées en Israël.

Dans un premier temps, le président de la République, Emmanuel Macron, avait pensé organiser un hommage de la nation à des «citoyens français juifs», une fois que tous les otages français retenus à Gaza seraient libérés. L’Elysée affirme ne pas disposer de «preuve de vie» pour les trois derniers restant là-bas.

Hommage «à l’ensemble des victimes françaises»

La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a dit qu’elle se rendrait à la cérémonie afin de rendre hommage «à l’ensemble des victimes françaises de cette guerre au Proche-Orient», donc aussi aux Franco-Palestiniens tués à Gaza par l’armée israélienne.

L’Elysée n’a pas voulu «mêler deux types de victimes, celles auxquelles un hommage sera rendu mercredi étant des «victimes du terrorisme», a-t-il fait savoir. Un «temps mémoriel» est ainsi envisagé pour les Français tués à Gaza, mais dans un second temps.

«Il est évident que nous devons la même émotion et la même dignité aux victimes françaises des bombardements à Gaza» Une conseillère de la présidence de la République, citée par Le Monde

Le bilan humain à Gaza dépasse les 26 000 morts, dont une majorité de femmes, d’enfants et d’adolescents, selon le dernier décompte fourni par le Hamas.