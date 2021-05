International

Italie

Italie, Lac Majeur: 13 morts après la chute d’une cabine téléphérique



Image: dr

Italie: Ce que l'on sait de la chute d'une cabine qui a fait treize morts

La chute d'une cabine de téléphérique a fait treize morts ce dimanche à Stresa dans le nord de l'Italie. Deux enfants grièvement blessés ont été héliportés à Turin. La rupture d'un câble serait à l'origine de l'accident.

L'accident s'est produit vers 12h30 ce dimanche, à 100 mètres de la dernière station d'altitude du téléphérique de Stresa, station balnéaire du Piémont sur les rives du lac Majeur, dans le nord de l’Italie. Le drame serait dû à la rupture d'un câble, sur la partie la plus haute du parcours.

La chute de la cabine a fait treize morts et deux blessés graves, des enfants de 5 et 9 ans, héliportés à l'hôpital de Turin, selon les secours Alpins.

Le premier ministre Mario Draghi a fait part dans un communiqué de sa «profonde douleur».

La télécabine, qui relie la ville de Stresa (sur les rives) au mont Mottarone, à 1400 mètres, transportait quinze passagers au moment du drame, précise le Corriere Della Serra, qui évoque une capacité maximale de 35 personnes max pour ce type de cabine.

La rupture du câble est survenue à 100 mètres de l'arrivée au sommet de la montagne. La cabine est tombée dans une zone boisée où les opérations de sauvetage ne sont pas faciles.

Deux enfants (entre 5 et 9 ans) sont gravement blessés et ont été emmenés à Turin. Ce sont donc les seuls survivants du drame qui a visiblement tué les 13 autres passagers sur le coup, selon la RAI. D'après le Corriere Della Serra, le plus jeune souffrirait de fractures aux jambes, mais serait conscient, tandis que l’autre se trouve dans un service de réanimation, dans un état critique.

Parmi les victimes pourraient se trouver des touristes allemands, selon Matteo Gasparini, en charge du sauvetage en montagne de la province, questionné par La Stampa.

La station venait de rouvrir

Le téléphérique de Mottarone a été ouvert le 24 avril après une période de fermeture due aux restrictions imposées par le Covid. Le système relie la Piazzale Lido de Stresa au sommet de la montagne qui sépare le lac Majeur du lac d'Orta. Une section panoramique de 20 minutes divisée en deux parties. Le téléphérique avait été entièrement révisé et soumis à une maintenance extraordinaire entre 2014 et 2016.

L'Italie horrifiée

Giovanni Toti, le président de la Ligurie, région voisine du Piémont, a déploré une «tragédie absurde» survenue au moment où l'Italie profite enfin du déconfinement après des mois de restrictions sanitaires.« Un dimanche de réouverture qui devait être riche d'espoirs»

Alberto Cirio, le président de la région piémontaise s'est dit dévasté. «C'est une tragédie énorme qui nous coupe le souffle»

Charles Michel, le président du Conseil européen, a exprimé, sur Twitter, dans un message en italien, ses «plus sincères condoléances aux familles et aux amis qui ont perdu un être cher dans cet accident tragique»

Les précédents accidents de cabines Plusieurs accidents meurtriers de téléphériques, télécabines ou funiculaires ont eu lieu depuis 50 ans en Europe. Le dernier en date remonte au 5 septembre 2005, lorsqu'un bloc de béton de 800 kilos s'était décroché de l'hélicoptère qui le transportait et était tombé sur un téléphérique près de Sölden dans le Tyrol autrichien, provoquant la mort de neuf skieurs allemands. En Italie, un accident s'était produit le 3 février 1998: un avion militaire américain avait sectionné le câble d'un téléphérique à Cavalese, station de ski des Dolomites, tuant les 20 passagers de la cabine. Toujours à Cavalese mais 20 ans plus tôt, en 1976, la rupture d'un câble porteur avait fait chuter une cabine, faisant 42 morts

(saj/jah)

