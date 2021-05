International

Italie

Italie, Lac Majeur: neuf morts après la chute d’une cabine téléphérique



Image: dr

Italie: neuf morts après la chute d’une cabine, deux enfants aux urgences

Les faits se sont passés à Stresa près du Lac Majeur au Nord de l'Italie. Deux enfants ont été gravement blessés.

La chute d’une cabine de téléphérique a fait neuf morts et deux blessés graves, ce dimanche, à Stresa, station balnéaire du Piémont sur les rives du lac Majeur, dans le nord de l’Italie, a annoncé l'agence Ansa.

La télécabine, qui relie la ville de Stresa, sur les rives au mont Mottarone, à 1400 mètres, transportait 11 passagers au moment du drame, précise l’agence de presse italienne Ansa. La rupture du câble est survenue à 300 mètres de l'arrivée au sommet de la montagne. La cabine est tombée dans une zone boisée où les opérations de sauvetage ne sont pas faciles.

Deux enfants (entre 5 et 9 ans) sont gravement blessés et ont été emmenés à Turin. Ce sont donc les seuls survivant du drame qui a visiblement tué les neuf autres passagers sur le coup, selon la RAI.

Italie: huit personnes sont mortes dans la chute d'une cabine de téléphérique pic.twitter.com/Ic020dKyyD — BFMTV (@BFMTV) May 23, 2021

Sur place travaillent les pompiers du commandement provincial de Verbania, ceux du détachement de Gravellona Toce et Stresa, en action aussi un hélicoptère des pompiers et deux du 118.

Le téléphérique de Mottarone a été ouvert le 24 avril après une période de fermeture due aux restrictions imposées par Covid. Le système relie la Piazzale Lido de Stresa au sommet de la montagne qui sépare le lac Majeur du lac d'Orta. Une section panoramique de 20 minutes divisée en deux parties.

Le téléphérique avait été entièrement révisé et soumis à une maintenance extraordinaire entre 2014 et 2016. Il a été inauguré et mis en service le 1er août 1970. Le système à double câble était divisé en deux sections: de Stresa à Alpino (2351 mètres) et d'Alpino à Mottarone (3020 mètres). Le ministre des infrastructures et de la mobilité durable, Enrico Giovannini, suit de près ce qui s'est passé à Stresa où la cabine d'un téléphérique est tombée 100 mètres avant le dernier pylône. Le ministre a déclaré que dès qu'il a appris la nouvelle de ce tragique accident, il a immédiatement contacté les autorités locales, le préfet et les pompiers. (saj/jah)

