En attendant les résultats du test, le chanteur de Måneskin se dit très offensé

Le chanteur des gagnants de l'Eurovision, Damiano David, ne cesse d'affirmer qu'il n'a pas pris de la drogue lors de l'annonce des résultats de la compétition. Il s'est soumis à un dépistage.

Il avait déjà démenti les accusations dimanche, le soir de l'Eurovision. Invité dans l'émission BBC Breakfast, Damiano David s'est à nouveau défendu:

«Je suis vraiment offensé. Nous sommes un groupe de jeunes, nous sommes passionnés par la musique et tout ça assombrit notre victoire»

Le chanteur du groupe de rock Måneskin, qui a remporté l'Eurovision, a été accusé d'avoir pris de la drogue à l'antenne, après la publication d'une vidéo où on le voit se pencher jusqu'à ce que son visage touche la table.

Le groupe a démenti avec véhémence toutes les allégations et a annoncé que le chanteur se soumettra à un dépistage de drogue, dont les résultats devront tomber sous peu.

«Le vote est extrêmement clair»

La France, arrivée en deuxième position au concours Eurovision de la chanson, a affirmé qu'elle ne va pas déposer une réclamation:

«Le vote est extrêmement clair en faveur de l'Italie. Elle n'a pas volé sa victoire et c'est ce qui compte»

La candidate française Barbara Pravi, arrivée deuxième avec «Voilà» juste devant le Suisse Gjon's Tears, s'est également montrée détachée par rapport à cette polémique. «Déjà moi, premièrement, je m'en fiche un peu. Ce sont des choses qui ne me concernent pas. Et surtout ce qui est réel, c'est que ce sont des gens qui ont été élus et par le public et par le jury. Après, s'ils se droguent, s'ils ont mis leur slip à l'envers ou machin... ce n'est pas mon problème». (asi/ats)