Jérusalem

Violences à Jérusalem: plus de 170 blessés vers l'Esplanade des Mosquées



Nuit d'émeute à Jérusalem après la prière du vendredi

C'est l'une des nuits les plus violentes depuis longtemps dans la Ville sainte qui vit une période de fortes tensions entre expropriations et mort récente de Palestiniens.



Plus de 175 Palestiniens et six policiers israéliens ont été blessés, vendredi, la plupart sur l'esplanade des Mosquées, dans les plus importants heurts des dernières années à Jérusalem-Est. La ville est le théâtre ces dernières semaines d'un regain de tension.

Ce qu'il s'est passé

Des dizaines de milliers de fidèles étaient réunis dans l'enceinte de l'esplanade des Mosquées pour la dernière grande prière du vendredi, quand des heurts ont éclaté entre Palestiniens, qui ont lancé des pierres et des projectiles, et la police israélienne qui a fait usage de grenades assourdissantes et tiré sur des manifestants avec des balles en caoutchouc.

Des accrochages ont aussi eu lieu dans le quartier voisin de Cheikh Jarrah, où des manifestations nocturnes quotidiennes contre la possible éviction de familles palestiniennes au profit de colons israéliens, dans le quartier de Cheikh Jarrah, ont dégénéré en heurts avec la police israélienne.

Les violences de vendredi ont coïncidé avec la «journée d'Al-Qods» (Jérusalem en arabe) célébrée annuellement dans des pays de la région et principalement en Iran, ennemi juré d'Israël, en soutien aux Palestiniens.

Contexte de tensions

Ces violences surviennent dans un contexte de vives tensions dans le secteur oriental de Jérusalem annexé par Israël. Plus tôt dans la journée, les forces israéliennes ont tué deux Palestiniens et blessé un troisième, qui avaient ouvert le feu sur des gardes-frontières dans le nord de la Cisjordanie, sans faire de victimes israéliennes.

«Nous sommes profondément préoccupés par la hausse des tensions à Jérusalem, préoccupé par les évictions potentielles de familles palestiniennes à Jérusalem-Est, dont plusieurs vivent bien entendu dans leur maison depuis des générations».

L'ONU a, elle, exhorté Israël à mettre fin à toute expulsion forcée de Palestiniens, avertissant que ses actions pourraient constituer des «crimes de guerre».

Réactions Palestiniennes

«Nous tenons Israël pour responsable des dangereux développements dans la vieille ville», a affirmé de son côté Mahmoud Abbas, le président palestinien. Il a qualifié les Palestiniens rassemblés sur l'esplanade de «peuple héroïque».

Le mouvement islamiste palestinien armé Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a appelé les Palestiniens à rester sur l'esplanade de samedi soir à jeudi matin, date à laquelle devrait prendre fin le mois de ramadan.

«L'occupation israélienne doit réaliser que la résistance est prête à défendre la mosquée Al-Aqsa à tout prix»

A noter que des partis arabes israéliens ont appelé à des manifestations dans les villes à majorité arabe d'Israël. (ats)

