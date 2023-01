Jaïr Bolsonaro aurait été hospitalisé aux Etats-Unis

Le sexagénaire garde de graves séquelles de l'attentat à l'arme blanche qui a failli lui coûter la vie en septembre 2018, juste avant son élection à la présidence. Occlusions, sub-occlusions ou adhérences intestinales: il a été hospitalisé en urgence une demi-douzaine de fois et réopéré six fois depuis la fin 2018. (mbr/ats)

Bolsonaro a été admis à l'hôpital AdventHealth Celebration en raison de «fortes douleurs abdominales», a rapporté le quotidien O Globo, au lendemain d'un violent assaut de ses partisans contre le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême de Brasilia, pour lequel il a démenti toute responsabilité.

