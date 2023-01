«Où est passé l'argent?»: la Jamaïque affligée par l'affaire Bolt

Issu d'un milieu modeste, né dans la paroisse de Trelawny, dans le nord-ouest de la Jamaïque, Usain Bolt est devenu une superstar mondiale, après avoir pulvérisé les records du monde du 100 m et du 200 m et dominé les Jeux olympiques de Pékin, Londres et Rio.

«La majorité de la population est dégoûtée par cet acte délictueux, qui constitue une injustice à l'égard d'un homme, perçu comme extrêmement aimable, qui est, de surcroît, le Jamaïcain vivant le plus populaire dans le monde. On espère vivement qu'il va récupérer son argent.»

CFF: voici pourquoi il y a de plus en plus de fraudeurs dans les trains

Cet organisme a repris la gestion temporaire de SSL et a nommé un auditeur spécial. La police jamaïcaine a fait une descente au domicile d'un ancien employé de cette société et saisi des documents, mais aucun suspect n'a encore été inculpé.

«L'écart entre les sanctions pour la criminalité en col blanc et les autres formes de criminalité doit être effacé. Si vous volez ceux qui confient leur argent ou si vous escroquez les investisseurs et que vous mettez en danger notre système financier, notre mode de vie, la société jamaïcaine veut que vous soyez mis à l'ombre pour longtemps, très longtemps.»

Fidèle aux thèmes fréquemment abordés par la scène musicale jamaïcaine, les paroles de Gage soulignent la lutte des classes, ses injustices , la division entre les habitants aisés et influents des quartiers chics de Kingston et les jeunes qui galèrent dans les quartiers pauvres.

«Où est passé l'argent?»: la question brûle les lèvres de tous les Jamaïcains et du plus célèbre d'entre eux, Usain Bolt, légende du sprint mondial. L'octuple médaillé d'or olympique a été victime d'une fraude financière qui aurait détroussé une quarantaine de personnes au total.

