Bezos veut détruire un pont pour son mégayacht. Voici de quoi il a l'air

En octobre dernier, le superyacht a donc quitté le chantier naval de Zwijndrecht et a gagné celui d'Alblasserdam, à l'est de la ville de Rotterdam. Cet été, il devrait être remorqué vers la mer du Nord, s'il trouve une manière de franchir le fameux pont.

Il est doté de trois ponts et devrait pouvoir accueillir 18 personnes servies par 40 hommes d’équipage. Le bateau sera bientôt équipé de trois énormes mâts, dont la hauteur devrait dépasser les 40 mètres: il s'agit du moins de la taille de la partie supérieure du pont qui devrait être démantelé pour permettre son passage 👇

Ses caractéristiques techniques donnent une idée de sa grandeur. Le projet Y721 mesure 127 mètres de long, soit 18 de plus que le Sea Cloud, l'actuel détenteur du record mondial, construit dans les années 1930, rapporte Boat International .

La rumeur enfle depuis le printemps 2021, quand on a appris que le fondateur d’Amazon allait s'offrir un nouveau bateau à presque 500 millions de dollars. Le constructeur mandaté par Bezos, Oceanco, n'a pas diffusé beaucoup de détails. Il est tout de même possible de se faire une première idée: le yacht a été photographié en octobre 2021 alors qu'il sortait des hangars du chantier naval néerlandais. Aperçu.

Actuellement sur toutes les lèvres à cause de la polémique du pont de Rotterdam, le nouveau jouet du fondateur d'Amazon fera péter plusieurs records mondiaux une fois complété.

