«La pire!» Trump s'en prend encore à une journaliste

Acculé, Trump attaque (encore) personnellement une femme

Interrogé sur les dossiers brûlants de l'affaire Epstein, Donald Trump a violemment dérapé face à une journaliste star de CNN.

L'ambiance était électrique mardi lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Kaitlan Collins, journaliste vedette de CNN, a directement confronté Donald Trump au dossier brûlant des «Epstein Files». Face à des questions de plus en plus précises, le président de 79 ans a d'abord tenté l'esquive avant de lancer une contre-attaque brutale, humiliant la reporter devant l'assemblée.

Tout a commencé lorsque Kaitlan Collins a demandé au président s'il avait consulté les documents récemment rendus publics. Elle a notamment pointé du doigt la présence de noms familiers dans ces dossiers, comme ceux d'Elon Musk ou de Howard Lutnick. Ce dernier, actuel secrétaire au Commerce, avait pourtant affirmé avoir coupé les ponts avec Jeffrey Epstein dès leur première rencontre - un mensonge flagrant démenti par les archives.

La réponse de Trump? Il a «bien d'autres choses à faire» et n'a pas lu les dossiers. Quant à ses proches cités, il s'est dit convaincu qu'ils étaient «très bien», arguant que si tel n'était pas le cas, la presse en aurait déjà fait ses choux gras. Pour lui, le pays doit désormais passer à autre chose.

«Rien n'est sorti sur moi - à part le fait qu'il s'agissait en réalité d'un complot d'Epstein contre moi» Donald Trump

Agression verbale

Inflexible, la journaliste a relancé le président sur le sort des victimes qui estiment que justice n'a toujours pas été rendue. C'est à ce moment que Donald Trump a basculé dans l'agression verbale.

Kaitlan Collins est la correspondante en chef de CNN à la Maison-Blanche (à nouveau) depuis fin 2024. Image: keystone

Délaissant totalement le fond du dossier, Donald Trump a préféré croiser le fer sur le terrain personnel, s'en prenant ouvertement à l'attitude de Kaitlan Collins.

«Vous êtes la pire journaliste», a-t-il réagi, avant de se moquer d'elle en affirmant qu'elle ne souriait «jamais», jugeant cela bien dommage pour une «jeune femme».

Dans une tirade aux accents de reproche, il l'a désignée comme responsable de la chute des audiences de CNN, allant jusqu'à échafauder une théorie sur son manque de décontraction: selon lui, si elle ne sourit pas, c'est uniquement parce qu'elle sait pertinemment qu'elle «ne dit jamais la vérité».

Sur X, le compte officiel de la Maison-Blanche a relayé la scène avec fierté, utilisant le terme «NUKES» (atomise) pour décrire l'échange.

Les femmes journalistes dans le viseur

Loin d'être un incident isolé, cette sortie s'inscrit dans une longue série d'attaques sexistes et de dérapages personnels signés Donald Trump. Le président n'en est en effet pas à son coup d'essai: il y a peu, il s'en prenait déjà violemment à une reporter à bord d'Air Force One, n'hésitant pas à la qualifier de «petite cochonne».

En novembre dernier, c'est Katie Rogers du New York Times qu'il traitait de «reporter de troisième zone», la jugeant «laide, à l'intérieur comme à l'extérieur».

Kaitlan Collins, elle, est une cible régulière. En décembre, Trump l'avait déjà qualifiée de «stupide» et «méchante» sur Truth Social après une question sur le coût de la nouvelle salle de bal de la Maison-Blanche. Signe de son mépris, il avait même écorché son prénom dans son message.

Trump s'en prend à Collins – et écorche son prénom. Image: truth social / @realdDonaldTrump

