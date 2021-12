Games Awards 2021: Les 13 meilleurs jeux vidéo de l'année

Chaque année, la cérémonie américaine préférée des Gameurs dévoile les jeux vidéos qu'il ne fallait pas rater durant l'année écoulée. Durant la soirée du 9 décembre, It Takes Two et Forza Horizon 5 ont notamment raflé le plus de récompenses pour 2021.

It Takes Two

C'était le jeu vidéo qu'il fallait définitivement avoir cette année. Lors du dernier Games Awards 2021, It Takes Two a en effet raflé trois des plus grands prix de la cérémonie: celui du «Meilleur jeu de l'année», du «Meilleur jeu multijoueur» et du «Meilleur jeu familial».

De quoi ça parle: Dans It Takes Two, alors que Cody et Mary décident de divorcer suite à de nombreuses disputes conjugales, leur enfant, Rose, les maudit à leur insu. Le couple se retrouve dans des corps de poupées; la seule solution pour en sortir: réapprendre à s'aimer. Seul le Book of Love, un livre anthropomorphe (qui a la forme, l'apparence d'un être humain) écrit en plusieurs langues et qu'il faut déchiffrer à travers des épreuves et des énigmes, peut les aider.

Forza Horizon 5

Autre jeu vidéo qu'il ne fallait pas rater en 2021: Forza Horizon 5. Les juges du Games Awards 2021 l'ont élu en tant que «Meilleur jeu de courses» et celui qui présente le «Meilleur audio design» et constitue l'«Innovation en matière d’accessibilité».

De quoi ça parle : Dans ce cinquième opus de Forza Horizon , les joueurs entreprennent des expéditions automobiles à travers le Mexique et luttent contre les éléments dans les plus grandes voitures du monde.

Deathloop

C'est l'un des jeux les plus plébiscités par le public. Avec ses neuf nominations aux Games Awards 2021, Deathloop est le jeu le plus nommé de la cérémonie. Il a finalement remporté les prix du «Meilleure réalisation» et celui de la «Meilleur direction artistique».

De quoi ça parle : Colt Vahn, alias «Le Capitaine», pris dans une mystérieuse boucle temporelle, se retrouve prisonnier sur l'île de Blackreef. La seule solution pour en sortir: tuer huit assassins, en une journée.

Final Fantasy XIV Online

Les Final Fantasy sont un classique du genre. Et le quatorzième volet n'a pas démérité. Cette année, Final Fantasy XIV Online, jeu de rôle en ligne avec l'une des options multijoueurs les plus conséquentes, a remporté les prix du «Meilleur suivi de jeu» ainsi que celui du «Meilleur support communautaire».

De quoi ça parle : Final Fantasy XIV Online contient plusieurs histoires. La principale veut que le joueur représenté par un aventurier découvre l'histoire de sa nation d'origine. Si on vous en dit plus, c'est spoiler assuré. Donc allez seulement y jouer.

League of Legends

Depuis plus de dix ans, les fans de League of Legends alias «LoL» ne se comptent plus. Si le Games Awards 2021 l'a élu comme «Meilleur jeu de eSport», sa scène compétitive, considérée comme la plus importante du monde, lui a également permis de rafler le prix du «Meilleur événement eSport» avec son «League of Legends World Championship».

De quoi ça parle : League of Legends comprend plusieurs modes de jeu. Le plus apprécié d'entre eux s'intitule «Summoner's Rift» à l'intérieur duquel deux équipes de cinq joueurs s'affrontent pour détruire le «Nexus» de l'équipe adverse.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

L'Univers Marvel à son paroxysme; Marvel's Guardians of the Galaxy est un jeu vidéo canadien qui, selon les Games Awards 2021 présente le «Meilleur scénario» de l'année.

De quoi ça parle : Dans Marvel's Guardians of the Galaxy, les Gardiens de la Galaxie notamment formés de Thanos, Rocket Raccoon et Groot, doivent capturer un dangereux prédateur. Lequel se trouve dans une zone de quarantaine. Et ce n'est que le début des problèmes.

Kena: Bridge of Spirits

C'est peut-être le jeu d'action-aventure avec les scènes les plus captivantes. Pas étonnant que Kena: Bridge of Spirit ait ainsi reçu le prix du «Meilleur jeu indépendant» de l'année 2021 aux derniers Games Awards.

De quoi ça parle : Kena, une jeune guide des esprits voyage jusqu'à un village abandonné à la recherche du temple de la montagne sacrée.

Genshin Impact

Au cas où vous ne le saviez, à l'origine, la série Genshin Impact est un jeu. Il s'agit même du premier jeu d'action/jeu de rôle en monde ouvert développé par le studio chinois miHoYo. En 2021, le succès a été tel, notamment chez les utilisateurs de smart phones que les juges des Games Awards 2021 l'ont élu «Meilleur jeu mobile» de l'année.

De quoi ça parle : Dans Genshin Impact , une sœur et un frère se retrouvent séparés par une déesse inconnue. En accomplissant des quêtes pour progresser dans l'histoire, le joueur a la possibilité de déverrouiller jusqu'à 41 personnages jouables à la fois.

Resident Evil 4

Malgré ses nombreuses versions bêta annulées durant l'année écoulée, Resident Evil 4 a finalement su reconquérir le cœur de ses fans. Surtout pour les passionnés de réalité virtuelle (VR) grâce à laquelle plateforme le jeu vidéo d'action horreur a reçu le prix du «Meilleur jeu VR» à la dernière cérémonie des Games Awards 2021.

De quoi ça parle : Dans Resident Evil 4 , l'agent Leon S. Kennedy, envoyé en Espagne par le gouvernement américain doit sauver la fille du président des Etats-Unis, enlevée et retenue en otage par une mystérieuse secte.

Returnal

C'était le jeu vidéo révélé pour la première fois avec l'annonce de la mise en vente de la PlayStation 5 de Sony en fin d'année passée. L'attente était ainsi hors norme et n'a vraisemblablement pas déçu. En 2021, Returnal constitue le meilleur jeu d'action de l'année, selon les juges des Games Awards 2021.

De quoi ça parle : Dans Returnal , Selene, une voyageuse de l'espace, après avoir été bloquée dans une boucle temporelle, s'échoue sur une mystérieuse planète alien Atropos.

Metroid Dread

Il s'agit du cinquième épisode de la série principale Metroid ainsi que suite directe de Metroid Fusion qui était sorti sur Game Boy Advance en 2002. Les passionnés des jeux vidéos d'action avec une narration des plus réfléchies peuvent se tourner vers Metroid Dread qui a en effet été récompensé aux Games Awards 2021 en tant que «Meilleur jeu d'action-aventure».

De quoi ça parle : Dans Metroid Dread , 20 ans après les événements survenus dans Metroid Fusion , des parasites dénommés «X» semblent avoir disparu. Lesquels sont cependant retrouvés dans la planète ZDR. La Fédération Galactique est chargée d'enquêter.

Tales of Arise

Vous êtes plus jeu de rôle? La quintessence du genre est cette année Tales of Arise. Elu «Meilleur jeu vidéo de rôle» aux Games Awards 2021, le jeu dérivé d'animes et de manga a autant séduit par les innovations qui y sont présentes que par sa direction artistique originale.

De quoi ça parle : Dans Tales of Arise , la vie d'Alphen, un homme amnésique et insensible à la douleur bascule lors de sa rencontre avec Shionne. Une jeune femme originaire de Rena, dont les habitants sont réduits à l'esclavage depuis trois siècles. Aidée d'Alphen, elle compte bien libérer la planète de Rena.

Age of Empires IV

Cette année encore, la série Age of Empires ne démord pas. Grâce à son cinquième volet, il conserve son titre de «Meilleur jeu de simulation/stratégie de l'année 2021», selon les Games Awards 2021.