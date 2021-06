Nintendo dévoile des images du nouveau «Zelda» prévu pour 2022

International

Nintendo n'a pas dévoilé de nouveau modèle de sa console Switch, au dernier jour du grand salon E3 dédié au jeu vidéo, mais a fait saliver les fans avec quelques images de la suite de la saga Zelda.

Les fans attendent notamment une nouvelle version plus puissante et offrant de meilleurs graphismes de la Switch, la console de Nintendo sortie il y a plus de quatre ans, qui présente la particularité de pouvoir être utilisée comme console de salon ou comme console portable.

Le groupe japonais s'en est tenu à sa ligne et a présenté pendant une quarantaine de minutes des bandes-annonces sur une vingtaine de jeux.

Le groupe a notamment annoncé que le prochain épisode du blockbuster «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» sortirait en 2022. Quelques images de l'aventure, où le héros, Link, flotte dans les cieux du royaume d'Hyrule, ont été diffusées.

Pour faire patienter les fans qui attendent le jeu «Metroid Prime 4», Nintendo a aussi annoncé pour octobre 2021 une version en 2D des aventures de Samus sur Nintendo Switch, intitulée «Metroid Dread».

Le groupe a aussi fait part de l'arrivée dans le jeu de combat «Super Smash Bros. Ultimate» du personnage Kazuya de l'univers Tekken comme nouveau combattant.

Comme le reste des présentations au salon E3, la conférence de Nintendo était présentée en ligne.

L'édition 2020 de l'événement avait été annulée en raison de la propagation du Covid. Le maire de Los Angeles, la ville qui accueille habituellement le salon, a promis samedi que E3 aurait bien lieu sur place et non à distance en 2022. (ats/afp)