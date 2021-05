Ca y est! Discord débarque sur PS5

L'entreprise Playstation a annoncé associer ses consoles PlayStation 5 à l'appli de messagerie en ligne Discord. Une nouvelle qui promet du lourd niveau fonctionnalités et sera effective dans quelques mois.

Il se pourrait que vous quittiez l'époque où il fallait à la fois jouer sur PlayStation et aller sur l'ordinateur pour chatter avec d'autres membres via Discord. Sony a en effet annoncé lundi que les équipes travaillaient «d'arrache-pied pour intégrer l'application de messagerie en ligne à votre expérience sur PlayStation».