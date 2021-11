Pourquoi la Playstation 5 n'en vaut pas tant le coup

Le 19 novembre 2020, c'était la ruée vers la nouvelle console Sony. Pour l'acheter, il fallait soit beaucoup de chance, soit beaucoup d'argent. Et même si c'est toujours le cas, rassurez-vous: la PS5 c'est moins bien que ça en a l'air.

La Playstation 5 est certes sur le marché depuis un an, elle est toujours aussi inaccessible. La console nouvelle génération de Sony est en rupture de stock partout. Elle n'arrive qu'au compte-gouttes dans les rayons des revendeurs et une fois disponible, elle s'arrache comme des petits pains.

La crise Covid a fortement impacté l'industrie. Les pièces détachées comme les puces électroniques ne peuvent plus être produites à la même échelle. De nombreux fournisseurs sont en retard et l'industrie de la technologie est à la traîne. Les victimes de tout cela? Les consommateurs, bien évidemment.

Pour obtenir le Graal, il faut s'armer de patience et miser sur la chance lors d'une nouvelle vente. Ou alors, il faut mettre la main au porte-monnaie et payer le double du prix sur les sites de vente en ligne ou autres plateformes.

Oui, cette situation a le don d'énerver ceux qui souhaitent depuis longtemps posséder une PS5. Mais si l'on y regarde de plus près, on se rend compte que l'on ne rate pas grand chose.

Pas si exclusive que ça

Certains jeux ont été programmés exprès pour la Playstation 5, ils ne sont pas encore sortis pour la PS4. Ce type d'exclusivité reste toutefois une minorité sur le marché Playstation.

Cela signifie qu'après un an, il y a encore un manque évident de jeux qui possèdent une réelle exclusivité PS5. «Ratchet and Clank : Rift Apart», «Demon's Souls» (remake) ou «Returnal» sont l'exception. Ces jeux ne peuvent être testés que sur la Playstation 5. Ils ne possèdent pas de version PS4 en parallèle. Pas la peine de chercher, ils ne tournent pas non plus sur des plateformes concurrentes.

«Ratchet and Clark: Rift Apart» est l'un des rares jeux à avoir l'exclusivité PS5 Vidéo: YouTube/PlayStation

Selon les goûts de chacun, on peut se demander si ces exclusivités justifient l'achat d'une PS5. Les jeux précités sont de bons produits de divertissement. Mais ce ne sont pas des jeux immanquables auxquels il faut absolument jouer. Ils ne risquent pas de marquer l'histoire du jeu vidéo.

Pour le formuler autrement: les fins connaisseurs de jeux vidéo ne ratent rien. Ils ne doivent surtout pas avoir mauvaise conscience s'ils n'ont pas encore testé ces jeux sur PS5. En théorie comme en pratique, il n'y a pas lieu de se ruer sur la dernière console Sony à tout prix. Après une année de vie, les jeux exclusifs ne se sont pas révélés être l'affaire du siècle.

Mais attendez, qu'en est-il d'«Astro's Playroom»? Ce jeu préinstallé sur toutes les PS5 sert de démonstration technique pour la nouvelle manette. C'est un divertissement qui fait très bien son travail pour montrer de quoi la nouvelle DualSense est capable. Alors oui, c'est amusant et on s'attache tout de suite au petit robot, mais ce n'est malheureusement pas encore devenu un titre incontournable qui a retenu toute l'attention des gamers.

«Astro's Playroom» est certes amusant, mais il est loin d'être incontournable Vidéo: YouTube/PlayStation

Et à ceux qui souhaiteraient lancer «Deathloop» sur le tapis, vous risquez d'être déçus. Oui, le jeu de tir reste pour l'instant une exclusivité Playstation 5, mais il est également disponible en parallèle sur PC. Et ce n'est plus qu'une question de temps avant que ce jeu ne soit disponible sur les consoles concurrentes. Ce n'est pas un cas isolé, de nombreux autres jeux vidéo subissent le même sort.

Une décision qui va de soi

Si l'on regarde l'avenir proche, quelques titres exclusivement PS5 comme «Marvel's Wolverine» sont annoncés. Coup de théâtre, de grands blockbusters comme «Horizon Forbidden West», qui devait à l'origine sortir exclusivement pour la dernière génération de Sony, sera aussi disponible sur la Playstation 4! Il en va de même pour «God of War: Ragnarok».

«Horizon Forbidden West» arrive sur PS5, mais aussi sur PS4! Vidéo: YouTube/PlayStation

Ces deux jeux qui auront probablement beaucoup de succès ne sont donc pas exclusifs à la PS5. Cela a beau agacer certains joueurs PS5, il s'agit d'une décision logique. Tant que Sony reste dans l'incapacité d'augmenter le nombre de Playstation 5 vendues, et tant que l'industrie technique est à la traîne, il y aura des jeux pour les deux générations de consoles.

Cela permet à Sony d'augmenter les chances que le jeu en question atteigne le plus grand nombre d'acheteurs possible. Pour les propriétaires de PS4, c'est inespéré. Mais les quelques détenteurs de PS5 déchantent, principalement parce qu'ils en attendaient des univers de jeux vidéo exclusifs.

Certes, avec les jeux PS5, ces quelques chanceux ont accès à des mondes plus aboutis, encore plus nets, et peut-être l'un ou l'autre contenu supplémentaire, mais l'expérience de jeu est finalement la même que sur la Playstation 4.

L'attente d'une nouvelle ère

Reste à savoir si cette situation évoluera l'année prochaine ou dans les années à venir. Il se peut que l'industrie du matériel informatique retrouve son rythme de production habituel dans un avenir proche. Mais il faut une bonne dose d'optimisme pour y croire.

La probabilité est encore plus grande que les futurs blockbusters du jeu continuent à sortir sur PS4. La situation actuelle du marché semble pencher de ce côté-là. En ce qui concerne les joueurs, ceux-ci s'attendent à ce que les grands jeux sortent aussi pour les consoles plus anciennes.

D'autre part, les titres actuels réservés à la PS5 sont tout simplement encore trop peu spectaculaires et ne méritent pas vraiment le label Nextgen-Highlight. Il peuvent donc être adaptés sans complexe à l'ancienne génération.

Ceux qui possèdent déjà leur Playstation 5 peuvent donc se réjouir de posséder un matériel super hype qui attire les yeux aguerris dans leur salon. Mais après un an, il n'y a malheureusement toujours pas de jeux vidéo vraiment exclusifs qui marque le début d'une nouvelle ère. Vivement donc les jeux dont on devra absolument faire l'acquisition et qui balaieront tout sur leur passage.

C'est le design de la PS5 qui attire les regards, pas sa collection de jeux exclusifs Vidéo: YouTube/PlayStation

