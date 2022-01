Vous allez bientôt devenir accro à Wordle, le jeu virtuel devenu viral

Résultat des courses, le 1 er novembre dernier, le jeu comptait 90 joueurs; aujourd'hui, il a dépassé les 300 000 joueurs quotidiens, selon le New York Times . Bonne chance!

Tous les utilisateurs de Wordle reçoivent le même mot chaque jour et peuvent partager leurs scores entre eux et c'est justement ce qui a rendu le jeu viral sur Twitter. Votre score gagnant indiquera aux gens combien de tentatives il vous a fallu pour gagner, sans révéler les bonnes combinaisons de lettres.

Après avoir proposé chaque mot, le logiciel nous dit quelles lettres ont été correctement devinées et si elles sont ou non au bon endroit.

Wordle est un jeu de lettres, similaire à un mot croisé, où l'on doit deviner un mot de cinq lettres (pour l'instant, uniquement en anglais). Cela semble simple comme bonjour, mais là où le jeu est astucieux, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d’aide ou d'indices pour se lancer. Le joueur a un maximum de six tentatives pour deviner le mot correct.

Une app' de partage de parapluie fait fureur à New York

Une app' de partage de parapluie fait fureur à New York

Wordle est un jeu de devinettes à jouer sur Internet, devenu viral du jour au lendemain en cette première semaine de janvier, principalement grâce à la plateforme Twitter et au télétravail lié à la pandémie.

En général, on offre à son partenaire du chocolat ou des fleurs en signe d'affection. Mais pas Josh Wardle, un Américain habitant à Brooklyn (New York), qui a décidé d'offrir un jeu en ligne à son compagnon, qui s'ennuyait énormément pendant un des nombreux confinements aux Etats-Unis . Il a nommé sa création Wordle (un joli jeu de mots avec son propre nom de famille).

Plus de «International»

Le nouveau chéri de Kim K. et la copine de Kanye ont déjà... posé ensemble

Procès Maxwell: ses avocats demandent un nouveau procès à cause d'un juré

L'affaire Djokovic fait beaucoup rire Federer et Nadal

Les plus lus

En Floride, les New-Yorkais jugés trop «woke» sont priés de rentrer chez eux

Mieux vaut ne pas afficher que l'on vient de New York, dans certaines parties des Etats-Unis. Un an après l'attaque du Capitole, l'Amérique est vraiment plus divisée que jamais.

A Palm Beach, en Floride, un certain nombre de voitures avec des plaques d'immatriculation new-yorkaises stationnées dans les rues de la station balnéaire ont reçu des mots d'amour notes sur leur pare-brise, ces derniers jours, leur demandant de partir. Surtout s'ils ont un penchant politique de gauche, ou en d'autres termes trop «woke» (éveillé à la justice sociale et à l'égalité raciale), comme l'a rapporté la police locale: