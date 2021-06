International

Joe Biden

L'Otan serre les rangs face à Pékin et Moscou

Les dirigeants de l'Otan ont décidé lundi de faire front commun face aux ambitions déclarées de la Chine en Europe et à «la menace grandissante» du renforcement militaire de la Russie.

«Il y a une prise de conscience croissante, ces deux dernières années, que nous avons de nouveaux défis», avait souligné le président américain Joe Biden à son arrivée pour son premier sommet au siège de l'Alliance à Bruxelles, en insistant sur «la nécessité d'une plus grande coordination» entre alliés.

La déclaration adoptée à l'issue de la réunion traduit les préoccupations des alliés:

la Russie

la Chine

les nouvelles menaces dans l'espace et le cyberespace

le terrorisme

la montée des régimes autoritaires

«Nous allons adresser un message important à Moscou: nous restons unis et la Russie ne saura pas nous diviser»

«Tant que la Russie ne montre pas qu'elle respecte le droit international et qu'elle honore ses obligations et responsabilités internationales, il ne peut y avoir de retour à la normale», ont averti les Alliés. Mais «nous restons ouverts à un dialogue périodique et substantiel», ont-ils assuré.

Joe Biden doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine mercredi à Genève (Suisse), dernière étape d'un périple en Europe pour un sommet du G7 au Royaume-Uni, suivi par le sommet de l'Otan et une réunion avec les présidents des institutions de l'UE mardi à Bruxelles.

