Joe Biden, ce beau gosse gourmand, fête ses 81 printemps le 20 novembre 2023. images: getty, montage: watson

Happy Birthday Joe! Voici 81 anecdotes sur le président Biden

Lundi 20 novembre, c'est l'anniversaire de the 46th president of the United States of America. Mais, au lieu des 81 traditionnelles bougies, on a décidé de déterrer autant de potins. C'est moins dangereux et plus moelleux, non?

Enfant, il bégayait. Ses copains l'appelait «Bye-Bye», parce qu'il n'était pas foutu de prononcer son nom en une fois. Dans les années 60, il a promis à la maman de Neilia, sa première épouse, d'être un jour président des Etats-Unis. Il possède toujours sa Corvette Stingray de 1967, offerte par son père comme cadeau de mariage. Il se débrouille également très bien à moto. Il ne boit jamais d'alcool et n'a jamais fumé de sa vie. A ce sujet, il a déclaré au New York Times en 2008 qu'il y a «suffisamment d'alcooliques dans sa famille». Du coup, il boit souvent du Gatorade à l'orange. (Beurk.) En 2014, il était le représentant «le plus pauvre» du Congrès.

En revanche, entre 2017 et 2018, Jill et lui ont gagné 15 millions de dollars , grâce à leurs livres et conférences. Ses plats préférés incluent les sandwichs «BLT» (une spécialité américaine comme on les aime), les pizzas, les biscuits, les spaghettis au beurre et à la sauce tomate. D'ailleurs, il n'aime pas vraiment les trucs «sains». Le panier de pommes qu’Obama gardait dans le bureau ovale a disparu depuis longtemps. Ce qui n'empêche pas Joe, au déjeuner, d'avaler une soupe et une salade, parfois avec du poulet grillé. En 2021, quand sa soeur est venue manger à la Maison-Blanche, Jill a servi du saumon en croûte avec des légumes. Face à son assiette, Biden a râlé: «Merde, elle me fait manger tout le temps des trucs sains». Une fois la première dame hors de sa vue, il s'est enfilé un quatre-quarts au citron et un pot entier de glace. D'ailleurs, la crème glacée est son pêché-mignon. Véritable bec à sucre, il adore aussi les sandwichs au beurre de cacahuètes et à la marmelade de fraise, ainsi que les cookies aux pépites de chocolat. «Il a les goûts d’un enfant de 5 ans», a ironisé un conseiller de longue date de Biden. Allez, on en profite pour glisser que le plaisir coupable de sa femme était de partager un martini et une portion de frites avec Michelle Obama. Joe Biden a remplacé le bouton rouge «Coca Zéro» que Donald Trump avait fait un installer dans le bureau ovale, par de l'eau salée de chez Dolle's et ses biscuits préférés. Chaque cookie est enveloppé dans un emballage indivuduel comportant le sceau doré de la Maison-Blanche. Un produit très prisé par le personnel et les visiteurs. Joe Biden a affirmé que la reine d'Angleterre lui avait servi des Krimpets , une infâme pâtisserie fourrée à la guimauve, originaire de Philadelphie. En fait, on présume qu'il voulait dire «crumpets», ces petits gâteaux secs populaires à l'heure du thé en Angleterre. Qu'importe son agenda présidentiel, Biden tenait à ne jamais sauter le repas en famille du dimanche soir. En 2017, un dessert portera son nom : «Big Red, White, and Biden», une boule vanille aux pépites de chocolat. Son parfum préféré. Sans oublier la planète «2012 VP113 Biden». Ou l'oiseau australien «Joe the Pigeon» .​ Ah! Une piscine porte également son nom. C'est d'ailleurs en devenant maître-nageur dans ce quartier défavorisé de Wilmington, qu'il a réalisé qu'il n'avait encore jamais fréquenté de Noir. Sinon, Joe Biden commence ses journée par une séance d'entraînement qui comprend souvent le lever de poids. Au cours de la campagne 2020, il se dépensait en faisant du vélo traditionnel et d'appartement Vélo d'appartement qu'il n'a pas pu emmener avec lui à la Maison-Blanche, en raison du risque d'être hacké par les Russes et les Chinois. Il s'entraîne également régulièrement avec un coach sportif Son épouse Jill fait un footing tous les jours et s'est déjà tapée plusieurs marathons. Notamment pour la bonne cause. Bien que Biden ne soit pas un consommateur vorace de télévision, il regarde ses émissions matinales préférées durant l'entraînement, généralement «New Day» de CNN ou «Morning» de MSNBC. Il a d'ailleurs fait planquer un téléviseur, juste derrière le bureau Resolute. En 2022, à la Maison-Blanche, il a traité un journaliste de Fox News de «fils de pute stupide». Il ignorait que son micro était toujours ouvert. Quand il était vice-président, concentré sur la politique internationale, il a parcouru 1,6 million de kilomètres à bord d'Air Force Two. Depuis qu'il est au Sénat, il interrompt systématiquement toute réunion quand ses enfants l'appellent. Quand son fils Hunter luttait contre ses nombreuses dépendances, il lui téléphonait tous les soirs avant de se coucher, et lui envoyait des SMS si ce dernier ne répondait pas immédiatement. Joe n'est que le deuxième président catholique, après un certain... JFK. C'est en regardant Tom Cruise dans Mission Impossible: Dead Reckoning Part One, qu'il a pris conscience que l'IA, ça peut quand même être dangereux. Son film préféré est un poil plus vieux: le drame sportif Les Chariots de feu Pourquoi? Parce qu'un «athlète relègue sa renommée et sa gloire derrière les principes. La marque d'un véritable héroïsme». Son groupe préféré est tout aussi ringard: le groupe folk traditionnel irlandais The Chieftains. A propos de flop musical, en septembre 2020, Biden s'est ridiculisé en dansant maladroitement sur la chanson Despacito lors d'un meeting en Floride. Comme l'ont souligné avec joie ses adversaires, «Despacito» signifie «lentement» en espagnol. Il a très vite perdu ses cheveux, mais il portait une barbe à 26 ans, quand il faisait le beau gosse à l'université. En 1977, Jill et Joe ont passé leur lune de miel sur le lac Balaton en Hongrie, alors que la Guerre froide n'était pas encore terminée. Aujourd'hui, il la surnomme très affectueusement «Jilly». Vous saviez qu'il l'a demandé cinq fois en mariage avant qu'elle finisse par accepter? Vous saviez (bis) que ce sont les fils de Joe qui l'ont poussé à ne pas abandonner? Vous saviez (ter) qu'après leur premier rendez-vous, Jill s'était dit: «Plus jamais! Et puis c'est quoi ce costard»? La première femme de Joe et leur petite fille sont décédées dans un accident de voiture en 1972. Quant à son fils Beau, il est mort d'un cancer du cerveau en 2015. Depuis, son père porte toujours à son poignet le chapelet, de Notre-Dame de Guadalupe que Beau Biden portait à son décès. Il possède également une Rolex Datejust 41 , une Seiko ainsi que deux Omega. Lorsque Joe voyage, Jill et lui s'appellent plusieurs fois par jour. Quand il participait à un meeting, pendant la campagne présidentielle, il lui laissait également de longs messages vocaux pour lui décrire la scène et la foule devant lui. Pendant les années de vice-présidence, le couple a pris l’habitude de se disputer par SMS pour éviter de se battre devant les services secrets. (Ils ont baptisé cette habitude « fexting », pour «fessée» et «texting».) En mai 2012, Joe s'est fait engueuler par Obama pour avoir soutenu le mariage gay à la TV... sans son accord. Le hic? La campagne pour sa réélection devait démarrer quelques jours plus tard. Du coup, sa petite phrase l'a faite exploser bien trop tôt. Niveau bouquins, il adore lire des les biographies et les volumes sur les religions comparées. D'ailleurs, il n'hésite pas à les annoter, écrire dans les marges, surligner et souligner ce qui l'intéresse. Durant la campagne présidentielle de 2020, Joe Biden régalait ses collaborateurs de faits divers tirés d'Apple News, une application qu'il n'a apparemment jamais supprimée de son iPhone. Parmi les titres qui l'ont marqué: «Le plus grand papillon de nuit du monde» ou «Une Japonaise a 119 ans». Joe Biden n'aime pas trop la Maison-Blanche, qu'il a qualifiée de «cage dorée» . Sur les 29 premiers week-ends de sa présidence, il n’y a passé que six, préférant se réfugier dans le Delaware. Il a donc pris le train pendant plus de trente ans, se tapant quotidiennement 2h30 de trajet, aller-retour. A ce sujet, il se dit jaloux de son chat, qui peut sortir et entrer librement de la Maison-Blanche: «Willow peut entrer ici à tout moment. Elle n’a pas de limites.» Vous serez également heureux d'apprendre que Willow «dort sur la tête» du président des Etats-Unis. Dans toute l'histoire des Etats-Unis, il n'y a eu que deux voyages présidentiels en zone de guerre. Et c'était Biden à chaque fois, d'abord en Ukraine, puis en Israël. En 2021, Biden a vexé la Suisse devant le Congrès américain en la qualifiant de «paradis fiscal» , au même titre que les Bermudes. Il adore rencontrer in real life les Américains qui lui envoient des missives, pour «sortir de la bulle» de Washington. Biden aurait demandé plus de 10 000 fois «Mike, t'en penses quoi, toi?» à Mike Donilon, ancien conseiller à la sécurité nationale sous Barack Obama. Une précaution qui ne l'empêche pas d'enchaîner les gaffes verbales et les chutes en public. «Ne sous-estimez pas la capacité de Joe à tout foutre en l'air», aurait-il un jour balancé en off, selon Obama était d'ailleurs un peu sceptique à l'idée de sa candidature en 2020:, aurait-il un jour balancé en off, selon Politico En 2007, on a accusé Joe de racisme lorsqu'il a qualifié Barack de «premier candidat afro-américain qui s'exprime bien, brillant, propre sur lui et séduisant». Ben Rhodes, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale d'Obama, a écrit dans ses mémoires que «dans la salle de crise, Biden était une sorte de missile non guidé». Quand un agriculteur de 83 ans l'a raillé sur sa capacité à rempiler en 2024, Biden a rétorqué : «Tu veux vérifier ma forme, mec? Faisons des pompes ensemble ici, mec. Courons. Faisons ce que tu veux. Faisons un test de QI, OK?» En 2022, au moment d'entrer dans sa délicate huitième décennie, Biden a demandé à son entourage de la jouer discret. Son épouse a donc organisé un bête brunch le dimanche matin. That's it. Sur la table? Du bacon, des oeufs, des toasts, du jus d'orange et... une tourte d'anniversaire à la noix de coco.