Joe Biden reconnaît (enfin) l'existence de sa petite-fille

Les frasques d'Hunter Biden, qui a longtemps bataillé contre des addictions à la drogue et à l'alcool et est actuellement accusé de fraude fiscale, ont régulièrement défrayé la chronique. Il est l'une des cibles préférées de l'opposition républicaine. (baf/ats)

Au début juillet, une cheffe de file des républicains au congrès, Elise Stefanik, avait qualifié l'attitude de Joe Biden à l'égard de sa petite-fille de «froide, sans-coeur, égoïste et lâche» , dans un entretien au Daily Mail .

«Sans-coeur, égoïste et lâche»

Selon le site spécialisé People , qui cite une source proche du dossier, la résolution le mois dernier d'un litige entre Hunter Biden et Luden Roberts sur la pension alimentaire, a permis une évolution des échanges entre le couple présidentiel et leur petite-fille. Cette source confie:

«Notre fils Hunter et la mère de Navy [l'enfant en question, ndlr], Lunden, travaillent ensemble à bâtir une relation qui sert au mieux les intérêts de leur fille, afin de préserver sa vie privée du mieux possible à l'avenir»

C'était l'un des sujets people préférés des républicains: Joe Biden n'avait jamais parlé de sa petite-fille Navy, contrastant avec son image de bon père de famille. Depuis vendredi, ce n'est plus le cas.

