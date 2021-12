Biden menace encore Poutine pendant leur appel sur l'Ukraine

Nouvel An: cap sur «un mélange d'espoir et de fatalisme retrouvé»

Ils voulaient vendre quelques donuts, 10 000 personnes leur passent commande

Des milliers de New-Yorkais sont sur une liste d'attente pour des beignets de la boulangerie Kora, fondée après que ses propriétaires aient perdu leur emploi à cause du coronavirus.

Vous vous souvenez de la mode des cronuts (en 2013) et des cupcakes du Magnolia Bakery, rendus célèbres par la série Sex and the City (l'original, pas le remake de 2021)? A New York, le dernier phénomène culinaire est une boulangerie en ligne proposant uniquement des donuts (beignets américains). La douceur, en forme de cercle avec un trou au milieu, est devenue si demandée que 10 000 clients sont actuellement en attente de leur commande.