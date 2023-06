En «off», Biden traite le président chinois de dictateur

Ce n'est pas la première fois que le candidat à sa propre réélection fait des déclarations marquantes lors de réceptions de levée de fonds, des événements en petit comité au cours desquels les caméras, les micros et les appareils photo sont exclus - les journalistes présents peuvent toutefois écouter les propos introductifs du président et les retranscrire.

La rivalité tous azimuts entre Chine et Etats-Unis avait tourné à la crise diplomatique ouverte avec cet épisode de ballon en février.

«Lorsque (le ballon) a été abattu (Xi Jinping) s'est trouvé très embarrassé et il a même démenti que (l'aéronef) se trouvait là. Et d'ailleurs, je vous le promets, ne vous faites pas de souci à propos de la Chine. (...) La Chine a de vraies difficultés économiques.»

Le démocrate âgé de 80 ans est connu pour ses nombreuses gaffes. Mais cette fois-ci, il semblerait que sa langue n'a pas fourché et qu'il a affirmé le fond de sa pensée sur son homologue chinois.

Joe Biden portant un smoking et un noeud papillon, lors d'un événement mondain à Washington.

Keystone

