C'est quoi cette photo étrange que Joe Biden a lui-même publiée?

Le président américain a publié cette photo sur X juste après la victoire des Kansas City Chiefs au Super Bowl, laissant entendre à ses détracteurs qu'il a bel et bien truqué le match. Mais l'image originale est bien plus ancienne, et vient à la base de ses détracteurs. Explications.

Ces derniers temps, Joe Biden fait surtout parler de lui pour ses (supposés) problèmes de santé mentale. Un des derniers cas? Confondre Mitterand et Macron (et accessoirement, faire passer le président de la France pour celui de l'Allemagne, d'une pierre deux coups, bravo Joe!).

Mais après la finale du Super Bowl, le président américain a réussi à détourner l'attention pendant au moins une minute entière en postant sur X une photo de lui pour le moins étrange.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE — Joe Biden (@JoeBiden) February 12, 2024

Le commentaire accompagnant la photo du président américain aux yeux laser est tout aussi cryptique.

«Comme nous l'avions prévu» Joe Biden sur X.

Théorie du complot

Joe Biden est-il en roue libre? Mmhh, c'est plus subtil que ça. En publiant cette photo, le président démocrate se moque des républicains complotistes qui l'accusent d'avoir truqué le Super Bowl pour faire gagner les Kansas City Chiefs, l'équipe de Travis Kelce, plus connu sous l'appellation «petit ami de Taylor Swift».

Car chez les Républicains, on s'inquiète du potentiel soutien de la popstar pour Joe Biden dans cette nouvelle campagne électorale américaine. La chanteuse a une influence phénoménale et pourrait faire pencher sensiblement la balance. En 2020 déjà, Taylor Swift avait ouvertement soutenu Joe Biden et s'était positionnée contre Donald Trump. Plus récemment, elle a appelé ses fans à s'inscrire sur les listes électorales en vue de l'élection présidentielle américaine qui aura lieu en novembre prochain.

Le candidat démocrate et futur président américain avait lui-même partagé une photo de Taylor Swift sur ses réseaux. Image: instagram @joebiden

Selon un sondage de la société de conseil Redfield & Wilton Strategies, 18% des électeurs américains seraient plus enclins à voter pour un candidat en particulier si Taylor Swift le soutient. De quoi faire trembler les Républicains, que Joe Biden a trollé sur X avec sa photo validant leur théorie selon laquelle il a influencé le match pour obtenir la victoire des Kansas City Chiefs, et par extension, le soutien de la chanteuse pour cette nouvelle campagne présidentielle.

Joe Biden et son alter ego Dark Brandon

Cette représentation du président américain avec des yeux laser ne date pas du Super Bowl. La photo est issue d'une série de mèmes intitulée «Dark Brandon» qui remonte à 2022 conçus initialement pour se moquer de Joe Biden. Des mèmes qui reprennent eux-mêmes l'esthétique de DarkMAGA (Dark «Make America Great Again», le slogan de Donald Trump). Le mouvement DarkMAGA dépeint le Républicain en sauveur de la nation dans des montages sombres où Trump a lui-même des yeux laser. Un mouvement qui, selon des experts politiques cités par Insider, reprend parfois les codes des suprémacistes blancs et des nazis.

Sauf qu'au fil des mois, en 2022, ces mèmes censés ironiser sur Joe Biden et sa politique ont fini par avoir la signification inverse. Le sarcasme a changé de camp, et désormais, le président américain utilise lui-même ces montages pour se moquer des théories du complot le visant.

Ou plus vraisemblablement, c'est son équipe de campagne qui reprend ces mèmes pour lui donner une image plus jeune, plus fraîche, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le merchandising de campagne. Et faire oublier, pendant au moins une minute entière, que Joe Biden confond Macron et Mitterrand. Depuis sa publication, dimanche soir (environ 5h du matin lundi heure suisse), le tweet du Démocrate aux yeux laser a été vu plus de 200 millions de fois sur X.