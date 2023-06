D'étranges marques sont apparues sur le visage de Joe Biden

Comment ça marche?

L'apnée du sommeil est une maladie dans laquelle la respiration devient de plus en plus faible (hypopnée) ou s'arrête complètement (apnée) pendant le sommeil. Le traitement CPAP de l'apnée du sommeil nécessite un appareil et un masque. Le masque (disponible sous forme de masque nasal ou facial complet) est porté pendant le sommeil et est relié à l'appareil par un tuyau.

L'appareil CPAP pompe de l'air ambiant dans les voies respiratoires avec une légère surpression. Cela a pour but de maintenir les voies respiratoires supérieures ouvertes pendant le sommeil et d'éviter ainsi les pauses respiratoires et les ronflements. La thérapie CPAP n'élimine toutefois pas la cause de l'apnée du sommeil.