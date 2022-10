«Poutine a clairement sous-estimé l'Ukraine», selon Biden

«Je pense que c'est une personne rationnelle qui a clairement mal évalué la situation. Il pensait qu'il allait être accueilli à bras ouverts (...) et je pense qu'il a fait une complète erreur de calcul.»

Viktor Orban débarque sur Twitter et réclame son ami, banni, Donald Trump

Glissement de terrain au Venezuela: une centaine de morts et plus aucun survivant

L'armée russe a essuyé récemment une série de revers dans le nord-est, l'est et le sud de l'Ukraine.

Antisémitisme: Kanye West dérape à nouveau, Instagram et Twitter sévissent

Vomissements et diarrhée: voici les nouveaux symptômes du Covid

Non, Poutine n'a encore perdu ni la face, ni la guerre, ni la vie

Zelensky demande un «bouclier aérien» au G7: le point sur la nuit

Le G7, réuni en urgence, a promis de «demander des comptes» au président russe Vladimir Poutine après les bombardements meurtriers de lundi.

La Russie a revendiqué mardi de nouvelles frappes «massives» sur les infrastructures ukrainiennes. Lundi déjà, des bombardements russes d'une ampleur inégalée depuis des mois avaient touché Kiev et d'autres villes d'Ukraine, faisant au moins 19 morts et 105 blessés et suscitant un tollé international.