L'annonce de Joe Biden de ne pas briguer un second mandat présidentiel a aussitôt été accueilli par une pluie de réactions, de louanges comme de critiques. getty/watson

Les réactions pleuvent après le retrait de Joe Biden

Dans les minutes qui ont suivi l'annonce du retrait du président américain de la course à la Maison-Blanche, les réactions ont fusé comme un feu d'artifice, du côté républicain comme démocrate - à commencer par son adversaire, Donald Trump. Florilège.

Plus de «International»

Dans les premières secondes qui ont suivi la publication du communiqué de Joe Biden, une première réponse a fusé. Courte, toute simple, mais évidente. Deux petits coeurs, signés de son principal et plus fervent soutien, au coeur de ces dernières semaines politiques solitaires et tumultueuses: sa femme, Jill Biden.

La première dame a été bientôt suivie d'un pêle-mêle de démocrates et de républicains, ainsi que de proches du président américain. A commencer par sa fille, Naomi Biden, qui a salué «le fonctionnaire le plus efficace et le plus influent de l’histoire de notre nation».

«Je suis très fière aujourd’hui de mon père, notre président, Joe Biden, qui a servi notre pays avec toute son âme et avec une distinction sans pareille» Naomi Biden, sur X

Puis c'est l'influent gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, qui a loué «un dirigeant qui s’est battu avec acharnement pour les travailleurs et a obtenu des résultats étonnants pour tous les Américains». «Il restera dans l’histoire comme l’un des présidents les plus influents et les plus altruistes. Merci», conclut le politicien, considéré comme l'un des papables à la succession de Joe Biden.

Le secrétaire aux Transports, le démocrate Pete Buttigieg, a également remercié son patron. «Je suis très fier de servir sous sa direction et je lui suis reconnaissant de sa détermination inébranlable à faire ce qui est le mieux pour notre pays».

Donald Trump toujours aussi virulent

Evidemment, son principal rival dans la course à la présidentielle, Donald Trump, n'a pas tardé à s'emparer de son téléphone, pour une première réaction à chaud sur son réseau Truth Social. Autant dire qu'il ne fallait pas s'attendre à autre chose que des attaques et des saillies.

«Joe Biden le tordu n'était pas apte à se présenter à la présidence et n'est certainement pas apte à servir - et ne l'a jamais été!», a fustigé le milliardaire dans son message, en guise d'introduction.

«Il n'a atteint le poste de Président que par des mensonges, des Fake News, et en ne quittant pas son sous-sol. Tous ceux qui l'entouraient, y compris son médecin et les médias, savaient qu'il n'était pas capable d'être président, et il ne l'a jamais été» Donald Trump, sur Truth Social, une demi-heure après l'annonce de Joe Biden.

(Développement suit)