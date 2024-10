GC Images

«Diddy» Combs visé par une vague impressionnante de nouvelles plaintes

Un avocat basé au Texas a annoncé mardi que 120 plaintes pour agression sexuelle s'apprêtent à être déposées contre le rappeur américain: «Nous poursuivrons cette affaire, peu importe qui est impliqué, car des noms vont vous choquer».

Plus de «International»

Une équipe d'avocats, représentée par Me Tony Buzbee, a tenu une conférence de presse explosive mardi. Alors que Sean «Diddy» Combs attend son procès pour «trafic sexuel» derrière les barreaux de la prison de Brooklyn, «plus de 120 nouvelles procédures civiles pour agression sexuelle» sont sur le point d'être lancées.

«Nous allons aussi dénoncer les personnes qui ont permis ce comportement à huis clos. Nous poursuivrons cette affaire, peu importe qui est impliqué dans les preuves» Me Tony Buzbee, selon NBC News.

L'avocat, basé au Texas, a en outre précisé que cette affaire concernerait «de nombreuses personnes influentes, de nombreux secrets honteux». Toujours selon la conférence de presse, l'équipe juridique aurait «collecté des photos, des vidéos et des messages» qui lui permettent désormais de lancer cette nouvelle vague vertigineuse de procédures civiles.

De quoi parle-t-on exactement? «Agression sexuelle violente ou viol, relations sexuelles facilitées avec une substance contrôlante, diffusion d'enregistrements vidéo, abus sexuels sur mineurs» L'avocat Tony Buzbee

«Le nom de plusieurs accusés vont vous choquer»

Pour l'heure, «plus de 3000 personnes» se sont manifestées auprès de cette équipe juridique formée pour l'occasion. Parmi ce nouveau groupe de plaignants, «62% s'identifient comme Afro-Américains et viennent de plus de 25 États, la majorité de New York, de Californie, de Géorgie et de Floride».

Enfin, vingt-cinq femmes étaient mineures au moment des faits reprochés et des personnalités de premier plan seraient dans la liste des accusés: «Je nommerais ces personnalités plus tard dans la procédure, mais certains noms vont vous choquer», affirme encore l'avocat.

(fv)