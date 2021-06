International

Justice

Le créateur de l'antivirus McAfee s'est suicidé en prison



Le créateur de l'antivirus McAfee s'est suicidé en prison

Image: AP

John McAfee, le créateur américain du célèbre logiciel antivirus éponyme, s'est suicidé dans une prison espagnole. Un tribunal venait d'ordonner son extradition aux Etats-Unis où il est accusé de fraude fiscale.

«Il a été retrouvé mort dans sa cellule, apparemment il s'est suicidé», a expliqué une porte-parole des autorités pénitentiaires de Catalogne, la région du nord-est de l'Espagne où il était détenu.

Devenu gourou des cryptomonnaies, cet homme d'affaires avait été arrêté en octobre 2020 à l'aéroport de Barcelone puis placé en détention provisoire. Le feu vert de l'Audience nationale, tribunal notamment chargé des procédures d'extradition, pouvait encore faire l'objet d'un recours judiciaire et l'extradition devait aussi être approuvée par le gouvernement espagnol, précise le jugement du tribunal.

John McAfee, 75 ans, avait été arrêté au lendemain de la publication par un procureur américain d'un acte d'accusation le visant pour avoir omis de déclarer des millions de dollars de revenus issus de la promotion de cryptomonnaies, de services de consultant, de conférences ainsi que de droits vendus pour qu'un documentaire sur sa vie puisse être réalisé.

Selon la justice américaine, John McAfee aurait aussi dissimulé des biens, notamment immobiliers, un yacht et une voiture en les mettant également au nom d'autres personnes. Les autorités américaines avaient lancé un mandat d'arrêt via Interpol et demandé son extradition. (ats/afp)