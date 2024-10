Harris lance un avertissement contre Trump «de plus en plus dérangé»

La vice-présidente et candidate à la Maison-Blanche a fait une brève allocution à Washington, mercredi après-midi. Getty Images North America

Selon sa rivale à la Maison-Blanche lors d'une courte allocution mercredi, Trump est «de plus en plus dérangé» et à la recherche d'un «pouvoir absolu».

«Il est profondément troublant et incroyablement dangereux que Donald Trump invoque Adolf Hitler», a-t-elle ajouté faisant référence aux témoignages récents d'un ancien chef de cabinet du républicain à la Maison-Blanche, John Kelly.

Selon l'ancien chef de cabinet John Kelly, Trump n'a jamais caché son admiration pour les généraux nazis. Keystone

Selon ce dernier, Donald Trump répond à la définition d'un fasciste, après avoir notamment affirmé que le dictateur nazi avait «fait de bonnes choses».

«Il est profondément troublant et incroyablement dangereux que Donald Trump invoque Adolf Hitler, l'homme qui est responsable de la mort de 6 millions de Juifs et de centaines de milliers d'Américains» Kamala Harris, mercredi, lors d'un allocution.

Pour la vice-présidente, qui n'a pas mâché ses mots lors de cette prise de parole ajoutée à son agenda à la dernière minute avant de partir pour la Pennsylvanie, «tout ceci est une preuve supplémentaire pour le peuple américain de qui est vraiment Donald Trump».

«Nous savons ce que veut Donald Trump: il veut un pouvoir absolu. La question dans 13 jours sera de savoir ce que veut le peuple américain» Kamala Harris.

Non sans oublier de rappeler que le milliardaire républicain a promis de s'en prendre «aux ennemis de l'intérieur» - et que cette définition s'applique à «quiconque ose le critiquer».

De son côté, l'équipe de campagne de Trump, donné au coude-à-coude avec sa rivale à moins de deux semaines du scrutin, a démenti auprès de la presse les propos prêtés à l'ancien président. (mbr avec ats)