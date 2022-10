La famille de George Floyd porte plainte contre Kanye West

Le rappeur est poursuivi par la famille de George Floyd après qu'il a déclaré que ce dernier est mort d'une overdose et non pas à cause de violences policières.

Kanye West, ou «Ye» pour les intimes, enchaîne les frasques. Selon le Guardian, le rappeur aux multiples écarts de conduite est poursuivi par la famille de George Floyd après avoir déclaré – dans un podcast – que ce dernier est mort des suites d'une overdose de fentanyl.

Des propos contrés par le médecin légiste en chef du comté d'Hennepin, le docteur Andrew Baker, qui a déclaré que la mort de George Floyd était due à l'arrêt du cœur et des poumons de l'homme lors de son arrestation en mai 2020.

«Le jour de sa mort, il a récité une prière pendant 8 minutes. Ils l'ont eu avec du fentanyl. Si tu regardes, le genou du policier n'était même pas vraiment posé sur son cou.»

Poursuivi pour 250 millions de dollars

Suite à cet extrait, retiré de Youtube depuis, l'ex-compagne de George Floyd, Roxie Washington, a porté plainte et poursuit désormais le rappeur pour un montant de 250 millions de dollars (près de 250 millions de francs).

Une ordonnance de cessation et d'abstention contre Kanye West a également été déposée par les avocats attestant que les propos du rappeur sont une insulte à la mémoire et à la famille de George Floyd.

C'est quoi une ordonnance de cessation et d'abstention? C'est un terme juridique qui est employé pour demander à une personne ou une organisation de cesser de manière permanente de faire quelque chose. wikipédia

Pour rappel, le policier Derek Chauvin s'était agenouillé pendant près de 10 minutes sur le cou de George Floyd au cours d'une interpellation. Filmée, la scène avait suscité une grande colère et l'indignation aux Etats-Unis et dans le monde. (sia)