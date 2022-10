Kanye West force l'équipe d'Adidas à regarder du porno

Dans une vidéo publiée lundi, sur YouTube, le rappeur et designer américain a voulu donner une leçon à ses ex-partenaires de la collaboration Adidas Yeezy.

Si les dernières polémiques autour de Ye vous avaient étonnées, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Lundi 10 octobre, le rappeur et designer américain a publié, sur YouTube, un court-métrage intitulé Last Week (2022) («Semaine dernière»), tourné avec un objectif fish-eye. La vidéo de trente minutes qui suit l'artiste dans son quotidien ne montre, à première vue, rien d'extravagant. Jusqu'à ce que survienne une séquence... surprenante.

Ye a publié, lundi 10 octobre 2022 sur YouTube, un court-métrage de trente minute avec un effet fish-eye. capture d'écran. youtube

Au premier tiers du film, le co-créateur des baskets Yeezy Boost y est vu en réunion avec deux membres de son équipe et deux dirigeants d'Adidas. Tous les visages sont floutés, à l'exception de celui de Kanye West, qui s'approche de l'un des gérants de la griffe aux trois bandes, afin de lui montrer, depuis son téléphone portable, un extrait vidéo. L'échange qui suit révèle alors le contenu diffusé:

«Est-ce un film porno?» Le premier dirigeant d'Adidas, visiblement emprunté. youtube

«Ouais.» Ye, d'une nonchalance des plus stupéfiantes. youtube

«Jésus Christ!» Le second dirigeant d'Adidas, comme vous l'avez compris, choqué. youtube

«Allez mec, arrête ça.» Le premier dirigeant d'Adidas.

Tout en continuant de diffuser la scène pornographique, malgré l'inconfort notoire ayant envahi la pièce, l'artiste de 45 ans ne montre, de son côté, aucune gêne.

C'est toujours mieux en vidéo: Last Week (2022) de Ye. Vidéo: YouTube/Kanye West

«Vous avez kidnappé tous ses enfants»

Visiblement satisfaits de leur coup de communication, Ye et l'un de ses employés révèlent avoir voulu créer un «malaise extrême». Cela afin de faire ressentir à leurs interlocuteurs ce qu'eux-mêmes ont, par le passé, éprouvé à leur égard:

«Ce que vous ressentez, en ce moment, c'est un malaise extrême. Et c'est exactement l'objectif recherché. [...] Il y a des dérivés inspirés de Yeezy qui font des revenus importants [chez Adidas], parce que les gens ne peuvent pas faire la différence [avec la marque originelle], tant vous vous en êtes inspirés» Un employé de la marque Yeezy. youtube

Comme l'explique le Business Insider qui a repéré l'information, l'équipe de Kanye West reproche à celle d'Adidas de s'être un peu trop inspirée de leur collection commune, pour créer de nouvelles pièces n'incluant pas le rappeur américain: «Quand quelqu'un vole les idées de cet homme, ainsi que ses créations, c'est comme s'il volait son enfant. Vous avez kidnappé tous ses enfants», déclare l'un des employés de Yeezy, avant d'affirmer que le designer en chef était «en colère» et avait «raison».

La sortie du court-métrage de West intervient quelques jours après qu'Adidas a annoncé «réévaluer» son partenariat avec celui-ci. Depuis plusieurs mois, l'artiste critique l'équipementier allemand, avec qui il collabore depuis 2014, en raison d'initiatives commerciales qu'il estime avoir été prises sans avoir été consulté au préalable.

Depuis la semaine passée, celui qui ne veut plus qu'on l'appelle Kanye West ne cesse de faire parler de lui. Dimanche, ses comptes Instagram et Twitter ont été suspendus après des publications jugées antisémites. Six jours plus tôt, l'artiste américain a choqué la Toile en dévoilant au cours de la semaine de la mode parisienne 2022 un tee-shirt célébrant le «White Lives Matter» (mndl).