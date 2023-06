Cet acte délibéré a ravivé le passé. Plusieurs internautes ont évoqué le spectre de la Seconde Guerre mondiale, quand le barrage et la centrale électrique ont été partiellement détruits par les troupes soviétiques le 18 août 1941 . A la suite de l'explosion, une vague d'eau de plusieurs dizaines de mètres de haut provenant du barrage brisé a balayé de nombreux villages autour de Zaporijia et tuant de 20 000 à 100 000 civils et militaires soviétiques. (svp)

Roger Stone, le «sale menteur maléfique» qui manipule Trump

C'est lui qui l'affirme, un peu malgré lui, dans une séquence vidéo dévoilée ce week-end. Qu'importe si Donald Trump est «un homme qui ne peut pas être dirigé, qui ne peut pas être acheté», son consultant de l'ombre, l'homme qui l'a hissé président des Etats-Unis en 2016, a un truc: lui mentir. On rembobine!

Le conseiller le plus redoutable de Donald Trump a un avis sur l'actuelle campagne présidentielle américaine: «Un combat entre la lumière et l'obscurité, une lutte entre le bien et le mal, un combat épique entre les pieux et les impies.» C'est la plus récente déclaration publique de Roger Stone. Il y a une dizaine de jours, celui qui agit dans l'ombre de Trump depuis 40 ans, et qui se décrit aujourd'hui comme un «soldat dans l'armée du seigneur», invoquait Dieu avec une prière précise à l'esprit: convaincre les trumpistes les plus évangéliques de continuer à soutenir leur messie dans la course à la Maison-Blanche.