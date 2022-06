Législatives 2022

Ce qu'il faut retenir du discours d'Emmanuel Macron en 7 punchlines

Le président français s'est exprimé ce mercredi en direct. Cette allocution fait suite aux résultants des législatives qui ne lui ont pas permis d'accéder à une majorité absolue. Voici un récap en punchlines.

Ce discours arrive trois jours après le second tour des législatives qui ont été plus que décevantes pour le camp du Président français. Notons que son pouvoir est fragilisé et que sa Première ministre Elisabeth Borne avait proposé sa démission il y a quelques jours seulement, démission qu'il avait refusé.



Ce soir, le Président de la République a appelé appelant à «bâtir des compromis», mais laisse les différents groupes s'entendre à ce sujet. Petit résumé du discours présidentiel en sept punchlines.

Des législatives ratées? Non, un pays divisé. «Je ne peux pas davantage ignorer les fractures qui divisent notre pays»

J'ai bien compris le résultat de dimanche. «Aucune force politique ne peut aujourd'hui faire les lois seules. La majorité présidentielle est aujourd'hui relative.»

On ne va pas revenir dessus ok? «La plupart des dirigeants ont exclu un gouvernement d’union national. Et un gouvernement d’union national n’est pas justifié à ce jour.»

Je refile la patate chaude aux différents groupes «Nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment»

Vous avez compris? C'est à vous de jouer. «Pour avancer utilement, il revient aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu’où ils sont prêts à aller»

Et on fait quoi après? «Dès cet été, il faudra prendre des mesures d’urgence, dont une loi pour le pouvoir d’achat»

Mais attention, il y a un piège... «Tous ces progrès ne sauraient être financés ni par plus d’impôt, ni par plus de dettes »

En résumé, le Président de la République lance l'idée du «compromis» mais renvoie la balle aux différents groupes pour s'entendre. Le discours a duré exactement 8 minutes et 44 secondes, vite expédié dira-t-on.