Voici les différences entre petit et grand claviers Apple Magic Keyboard



Image: Shutterstock / Montage watson

Voici les différences entre le petit clavier Apple et le (très) grand

Si vous êtes propriétaire d'un Mac (bref, si vous avez du goût... et de l'argent), votre cœur balance peut-être entre le grand clavier Magic Keyboard et le petit. A défaut de vous convaincre d'une option, voici leurs différences notables.

Le poids et la taille

Le petit Apple Magic Keyboard est par définition... plus petit – ce qui peut être un critère pertinent pour la place qu'il prend sur votre bureau ou son poids lors d'un transport (même si la différence est minime). C'est évident, mais voilà, comme ça c'est dit et on peut passer directement au point suivant.

La petite touche qui efface ce qui vient après

C'est une option sacrément stylée de la variante big. La touche ⌦ permet de supprimer le caractère qui suit le curseur. Une touche de suppression qui complète la plus connue, celle qui supprime le caractère précédent (⌫).

Le bouton Fonction (fn) est à droite (comme le FN)

La touche «Fonction», en étant appuyée avec une autre touche de fonction (F1, F2, F3..), permet d'exécuter la tâche de cette autre touche de fonction et non la tâche associé à l'autre symbole de cette touche (oui, c'est compliqué). Elle permet aussi par exemple de changer de langue sur les derniers MacBook.

Sur les grands claviers Apple, ce bouton est placé à droite de l'alphabet, au-dessus des touches de navigation. Sur le petit écran (sans mauvais jeu de mot), il est à gauche, rendant les touches adjacentes plus petites que sur le grand écran. Ce que ça change? Honnêtement, pas grand chose.

Les touches pour déplacer une vue rapidement

Seul le format grand permet à l'utilisateur de déplacer sa vue jusqu'en haut ou en bas de la page, ou alors par gros incréments. Ces touches ressemblent à ça (ah non, en fait, on n'a pas trouvé 😒).

Les touches F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19

Ce ne sont pas des avions. Et ils servent... à plein de trucs, définis selon votre appareil. Vous pouvez définir vous-même les tâches en question.

Le pavé numérique

Et puis le plus important: le grand clavier possède un pavé numérique. 😍 En clair, vous pouvez taper vos chiffres à un autre endroit qu'au-dessus des lettres. A savoir sur la droite, en carré. En pavé, quoi. CQFD

