Le corner américain

Made in USA: un vol écolo en 4 heures et pour moins de 100 fr pour New York

What's on America? Voici les 3 news qui ont fait vibrer Jacqueline cette semaine: le pari fou d'une start up US qui veut allier rapidité et écologie en matière de transport aérien, une bonne vieille crise-identitaire et un joli duo de stand-up

Cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi à comment la jeune génération d'Américains, dont les parents sont originaires de Palestine ou d'Israël, vivaient la situation à Gaza. Ces générations Y et Z. Les Etats-Unis recensaient une population de plus de 7,5 millions de juifs en 2020 et la seule ville de Chicago compterait plus de 85 000 personnes d'origine palestinienne.

Crise identitaire? Honte? Fierté? Quels sont leurs sentiments? Leurs idées et leur manière de voir le monde me paraissent si …