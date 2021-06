International

Le corner américain

Les Etats-Unis, trois news à retenir de cette semaine. Notre sélection



Made in USA: On vous présente «Internet Dad», le papa le plus cool du web

What's on America? Voici les 3 news qui ont fait vibrer Jacqueline cette semaine: un père de substitution qui cartonne sur internet, la Cour suprême qui soutient le système de santé d'Obama et un superyacht pour des missions scientifiques.

Je ne suis pas «born in the USA», mais ma vie a toujours été rythmée par la politique, la culture, la musique et le show-business américain. Parfois inspirant, parfois délirant, souvent déroutant, voire dégoûtant... ce pays me fascine. Tour d'horizon de ma semaine américaine.

On vous présente le roi du «Dadvice» (conseils de papa)

Aux Etats-Unis, la fête des pères c'est toujours le troisième dimanche de juin, donc aujourd'hui, dimanche 20 juin. Là-bas, cette célébration est aussi importante que la fête des mères. Du coup j'ai déniché LE papa le plus cool du web, celui vers lequel plusieurs millions d'internautes se tournent pour du «Dadvice», un peu d'humour et beaucoup de réconfort. Il s'est lancé en plein Covid, lors du premier confinement et il est rapidement devenu très populaire, auprès d'Américains de tous les âges.

Rob Kenney, 57 ans, explique que la motivation derrière sa chaîne Youtube vient du fait qu'il a lui-même grandi sans père. Le sien les a abandonnés, ses sept frères et soeurs et lui, alors qu'il était ado. Il aurait donc adoré avoir un «Internet Dad» à disposition pour apprendre à vivre et à survivre dans ce monde.

Comme c'est mignon, «Internet Dad» vous dit même à quel point il est fier de vous! Vidéo: YouTube/Dad, how do I?

Rob commence chacune de ses vidéos avec un «Hey kids» (hey les enfants) hyper chaleureux. Ensuite il distille ses conseils sur tout et n'importe quoi, toujours de manière bienveillante. Parce qu'on reste au pays du capitalisme, le Youtubeur vient de sortir un livre, juste à temps pour la fête des pères, forcément. J'aurais préféré que ce «Internet Dad» ressemble plus à Jack Pearson (joué par Milo Ventimiglia), le papa le plus incroyable du monde, de la série This is Us, mais on peut pas tout avoir.

Un aperçu de Jack Pearson. J'avoue, je pleure à plus ou moins, à chaque épisode: Vidéo: YouTube/TV Guide

Les Républicains n'auront pas la peau de la loi santé d'Obama

Le système de santé américain est l'un des pires au monde, en tout cas dans un pays «développé», car s'y faire soigner est extrêmement cher. Cette semaine, la Cour suprême est allée à l'encontre de l'ancien président Donald Trump, en refusant d'annuler une loi qui s'est avérée particulièrement utile en temps de covid: l’Affordable Care Act, dit «Obamacare».

En 2010, Joe Biden, alors vice-président de Barack Obama, a utilisé l'expression «this is f**** big deal» (c'est une p*** de bonne nouvelle), lorsque la loi est passée: Vidéo: YouTube/FacebookDay

C'est quoi cette loi, exactement?

La loi obligeait tous les Américains, même ceux en bonne santé, à souscrire une assurance sous peine de pénalités financières. De plus, ce texte contraignait les compagnies à assurer tous les clients potentiels, quel que soit leur état de santé. Cette réforme a permis d’offrir une couverture maladie à des millions d’Américains qui n’en avaient pas jusque-là et de protéger des millions d’autres souffrant par exemple, de maladies chroniques.

Mais les Républicains ont toujours considéré l’obligation d’assurance comme un abus de pouvoir du gouvernement et n’ont cessé de se battre pour faire tomber la loi. La Cour suprême n'est donc pas aller dans leur sens, à sept voix sur neuf.

«Earth 300», un superyacht qui va sauver le monde

Dès 2025, vous pourriez voguer sur ce «superyacht» à 700 millions de dollars, plus long que le Titanic, si vous faites partie des trois catégories suivantes:

Vous faites partie des plus éminents chercheurs de la planète. (165 places disponibles à bord, pour eux)

Vous êtes étudiant dans un domaine qui touche les sciences et vous êtes surtout ultra chanceux, car vous avez été tiré au sort (20 places disponibles).

Vous avez 3 millions de dollars (l'équivalent en francs) à dépenser pour vous offrir une des 40 places VIP et profiter du voyage.

Plus sérieusement, Earth 300 est avant tout un immense laboratoire destiné à étudier le réchauffement climatique, fonctionnant à l'énergie nucléaire. En d'autres termes, un savant mélange d'écologie et de luxe.

