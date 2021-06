International

Le corner américain

Les Etats-Unis, trois news à retenir de cette semaine. Notre sélection



Made in USA: Kamala Harris a passé une très mauvaise semaine

What's on America? Voici les 3 news qui ont fait vibrer Jacqueline cette semaine: Kamala Harris gère le sale boulot de Biden, les jeunes américaines veulent vivre avec leur BFFs à la retraite et l'épouse d'El Chapo narcotrafiquant face à la justice.

Je ne suis pas «born in the USA», mais ma vie a toujours été rythmée par la politique, la culture, la musique et le show-business américain. Parfois inspirant, parfois délirant, souvent déroutant, voire dégoûtant... ce pays me fascine. Tour d'horizon de ma semaine américaine.

Kamala Harris a passé une très mauvaise semaine

CNN a titré un de ses articles ainsi: «Kamala Harris passe une mauvaise semaine (et nous ne sommes que mercredi)». Pas très cool. Le New York Times, de son côté, se demande si le cahier des charges actuel de la vice-présidente ne serait pas en train de mettre en danger sa candidature potentielle au poste suprême en 2024.

Il faut dire qu'en six mois de mandat, on ne l'a pas beaucoup entendu, la Kamala. Fini l'image «ultra bright» de femme qui porte des baskets Converse et qui remet Mike Pence à sa place comme jamais. Cette semaine, on a eu un peu l'impression que Joe Biden voulait soit la garder dans son ombre, soit l'envoyer au casse-pipe. Il l'a fait sur un sujet brûlant: l'immigration. En déplacement en Amérique centrale, ses propos ont attiré les foudres de la gauche comme de la droite. Pas génial pour sa cote de popularité. Affaire à suivre.

Le moment où Harris demande au peuple guatémaltèque de rester chez eux (et pas pour le Covid): Vidéo: YouTube/Reuters

Ah les Craquantes! Si vous ne connaissez pas cette série mythique des années 80, c'est un peu le Sex & the City de l'époque, sauf que les personnages principaux sont toutes des vielles dames, très... craquantes.

Sophia, Dorothy, Rose et Blanche en pleine séance de commérages:

Selon le Huffington Post, de plus en plus de jeunes américaines souhaitent, qu'à leur retraite, elles puissent vivre avec leurs meilleures amies, exactement comme dans la série. Pourquoi? Gain d'argent, peur d'être seule (sans leurs époux décédés) et envie de s'amuser comme des gamines avec leurs BFFs, jusqu'à leur dernier souffle. Franchement, je valide!

Derrière chaque baron de la drogue, il y a, souvent, une femme.

Le baron de la drogue, le Mexicain Joaquín «El Chapo» Guzmán est un des plus gros criminels (connus) de tous les temps. Ce qui lui vaut d'être l'un des hommes les plus puissants au monde: le magazine Forbes l'a même classé dans une de ses listes, à la 67e place, c'est pour vous dire à quel point il est influent. Grâce à tout cela, il a pu gérer le cartel de Sinaloa, organisation spécialisée dans le trafic international de stupéfiant, plus ou moins impunément pendant plus de trente ans.

Après des années de «cavale», El Chapo a été arrêté en 2019, puis emprisonné dans la même prison new-yorkaise de haute sécurité que celle de feu Jeffrey Epstein. Il a évidemment été condamné à la perpétuité. Cette semaine, c'est son épouse qui se retrouve sous les feux des projecteurs, car elle est en plein procès. Face à la justice américaine, elle a reconnu sa responsabilité dans le trafic international de son mari.

Emma Coronel, avant son arrestation: Image: twitter

Agée de seulement 31 ans, Emma Coronel, qui a la double nationalité mexicaine et américaine, a rencontré Guzman à l'âge de 17 ans, ils se sont mariés peu après et ils ont deux enfants. Comme l'explique le Wall Street Journal, Coronel pourrait ne pas devoir faire de la prison et se retrouver plutôt dans un programme de protection des témoins. Oui, comme dans les films. Pourquoi? Car elle a des informations qui pourraient faire tomber toute l'organisation de son mari, ce qui serait un sacré coup tant pour le FBI que pour les autorités mexicaines. Deux mots: terrifiant et fascinant!

Emma Coronel, maintenant: Image: twitter

