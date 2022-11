Le Sénat américain vote une loi protégeant le mariage homosexuel

Chuck Schumer, vêtu de la cravate qu'il avait portée au mariage de sa fille et de sa compagne.

Concrètement, la loi abroge des législations antérieures définissant le mariage comme une union entre un homme et une femme et interdit aux agents d'état civil, quel que soit l'Etat dans lequel ils travaillent, de discriminer les couples «en raison de leur sexe, race, ethnicité ou origine».

«Après des mois de travail acharné, après de nombreuses tractations transpartisanes, après de nombreux doutes, nous franchissons un pas décisif vers une plus grande justice pour les Américains de la communauté LGBTQ»

«Les Etats-Unis sont sur le point de réaffirmer une vérité fondamentale: l'amour est l'amour et les Américains devraient pouvoir se marier avec la personne qu'ils aiment»

