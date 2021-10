International

LGBTQIA+

Superman va afficher sa bisexualité dans la prochaine BD



Dans un numéro à paraître en novembre, le célèbre personnage de DC Comics noue une relation avec un autre homme.

Petite révolution dans le monde de la BD. Le très viril Superman est bisexuel! Ce sera au moins le cas dans le prochain numéro de bande dessinée, dont la sortie est prévue en novembre. Jon Kent, qui y incarne le célèbre super-héros, va avoir une relation avec un autre homme.

L'intrigue fait partie de «Superman: Son of Kal-El», une série qui suit Jon alors qu'il prend la relève de son père, Clark Kent, en tant que Superman.

«J’ai toujours dit que chacun avait besoin de héros et avait le droit de se représenter dans ces héros», a expliqué l’auteur de la BD, Tom Taylor, cité dans un communiqué illustré par un dessin de l’artiste John Timms. Et d'ajouter:

«Ce serait une occasion manquée de remplacer Clark Kent par un autre sauveur blanc et hétéro»

À sa grande surprise, avant qu'il ait pu présenter l'idée que Jon soit bisexuel, on lui a dit que DC Comics était déjà en train de réfléchir à cette idée, rapporte la BBC.

Robin avant Jon

Dans un numéro de Superman paru en août, Jon Kent se lie d’amitié avec le reporter Jay Nakamura. Dans le prochain numéro, cette relation va se muer en romance amoureuse.

Superman n'est pas le premier super-héros à découvrir revendiquer sa bisexualité. En août dernier, Robin, l'allié mythique de Batman, a fait son coming out bisexuel dans le sixième volet de la BD.

Après Loki, premier personnage non binaire de l'univers Marvel et Luz et Amity, premier couple lesbien de Disney, le monde des super-héros s'ouvre de plus en plus aux questions de la représentation des LGBT. (asi)