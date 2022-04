Le nouveau chef d'Etat de Saint-Marin est gay, et c'est une «première mondiale»

Le micro-Etat de 34 000 habitants s'est doté vendredi d'un chef d'Etat, ouvertement homosexuel. L'évènement a été qualifié d'«historique».

C'est une bonne nouvelle pour la communauté LGBT de la petite république de Saint-Marin, enclavé dans le territoire italien. Vendredi, son nouveau chef de l'Etat, Paolo Rondelli, s'est dit ouvertement homosexuel sur Facebook. Le nouveau chef d'Etat a affirmé qu'il sera «probablement le premier chef d'Etat appartenant à la communauté LGBT» (lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels).

Paolo Rondelli est l'un des «deux capitaines régents», élus au suffrage indirect, qui vont diriger ce tout petit Etat de 34 000 habitants Il tiendra ce rôle pendant les six prochains mois, comme le veut la tradition.

«Une première mondiale pour un chef d'Etat»

Marco Tonti, responsable de l'association Arcigay en Emilie-Romagne, a salué «un événement historique». «C'est le premier chef d'Etat ouvertement homosexuel et militant des droits de la communauté LGBT», s'est-il félicité.

«Il y a des précédents parmi les chefs de gouvernements et ministres, mais c'est une première mondiale pour un chef d'Etat», a-t-il assuré.

En effet, plusieurs gouvernements sont ou ont été dirigés par des personnalités déclarées homosexuelles, parmi lesquelles:

Xavier Bettel , premier ministre du Luxembourg depuis 2013.

, premier ministre du Luxembourg depuis 2013. L'Islandaise Johanna Sigurdardottir (2009-2013).

Plusieurs responsables politiques italiens ont participé vendredi à l'investiture des deux capitaines régents. Parmi elles, la ministre de la Justice Marta Cartabia et la sénatrice Monica Cirinnà, célèbre dans la péninsule pour son engagement en faveur des droits de la communauté LGBT.

Cette dernière a rendu hommage à Paolo Rondelli, «un homme d'une immense culture et d'une grande expérience diplomatique et politique. Il a lutté pour les droits des femmes et des personnes LGBT à Saint-Marin et non seulement», a-t-elle écrit sur Facebook. «C'est une journée historique qui me remplit de joie et d'orgueil», a-t-elle ajouté. (mbr/ats)