Les frappes israéliennes ont fait 500 morts au Liban

Un soldat libanais à Beyrouth lundi. Keystone

Plus de 500 morts et 1600 blessés, le dernier bilan des pertes humaines annoncées lundi, suite au conflit entre Israël et le mouvement du Hezbollah au Liban.

Les frappes israéliennes contre le Hezbollah ont fait 492 morts lundi au Liban, dans le sud et l'est du pays selon le Centre des opérations d'urgence du ministère de la Santé. Plus de 1600 personnes ont été blessées.

Ces frappes aériennes marquent l'escalade la plus meurtrière depuis le début, il y a bientôt un an, des échanges de tirs transfrontaliers quasi quotidiens entre le Hezbollah et l'armée israélienne, en marge de la guerre à Gaza.

Le bilan humain n'a cessé de s'alourdir au fil des heures. «Les frappes aériennes ont causé le martyre de 492 personnes, dont 35 enfants et 58 femmes, et blessé 1645 autres», a déclaré le Centre des opérations d'urgence du ministère de la Santé dans un nouveau décompte en soirée.

«Les frappes n'arrêtent pas»

«C'est une catastrophe, un massacre», affirme à l'AFP Jamal Badrane, un médecin de l'hôpital du Secours populaire à Nabatiyé, une ville du sud. «Les frappes n'arrêtent pas, ils nous ont bombardés alors qu'on retirait des blessés», dit-il.

L'armée israélienne a indiqué dans la soirée avoir frappé ces dernières 24 heures 1300 cibles du Hezbollah, qui tire des roquettes depuis près d'un an vers le territoire israélien en soutien au Hamas palestinien, en guerre contre Israël dans la bande de Gaza.

L'armée a aussi annoncé une «frappe ciblée» à Beyrouth, visant, selon une source proche du Hezbollah, le commandant pour le front sud de cette formation, qui a annoncé qu'il allait «bien», «en lieu sûr».

Haïfa visée

En une journée, l'armée a «neutralisé des dizaines de milliers de roquettes et de munitions», a affirmé le ministre de la Défense, Yoav Gallant, estimant que le Hezbollah vivait sa «semaine la plus difficile depuis sa création» en 1982.

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a affirmé qu'Israël était en train d'inverser le «rapport de forces» dans le nord du pays, où il est déterminé à permettre le retour des dizaines de milliers d'habitants déplacés, lors d'une rencontre sécuritaire à Tel-Aviv, selon son bureau.

Le Hezbollah a de son côté affirmé avoir riposté avec des dizaines de roquettes tirées dans le nord d'Israël, précisant avoir visé «les principaux entrepôts» de l'armée dans la zone, et une caserne militaire.

En début de soirée, les sirènes d'alerte ont retenti à Haïfa, le grand port du nord d'Israël, dont les environs avaient été atteints dimanche pour la première fois par des tirs de roquettes. (sda/ats)