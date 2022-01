Ces huit animateurs télé et radio qui ont versé une larme en direct

Romaine Morard a clos sa dernière Matinale avec émotion ce vendredi 27 janvier 2022 sur les ondes de RTS La 1ère. Voici 8 présentateurs télé ou radio qui n'ont pas pu cacher leurs larmes en plein direct ces dernières années. Parce que le «live», c'est la «life».

Michel Drucker:

«Salut mon pote»

L'une des séquences télé les plus émouvantes de ces dernières années, c'est quand même cet adieu de Michel Drucker à Johnny Hallyday.

Nathalie Maleux:

«Excusez-moi, c'est vraiment touchant»

Peut-être ne connaissez-vous pas ce moment de télévision, car il s'est passé en Belgique. La journaliste Nathalie Maleux peine à contenir ses larmes après les images émouvantes d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale retrouvant son premier amour, 75 ans après le Débarquement.

Pascal Praud:

«Faustine a l'bac»

Ce gars et son émission («L'Heure des Pros») sont de toute manière un spectacle, qu'on peut détester ou adorer (pour ma part, ça dépend des jours). Mais ce moment où l'on passe des polémiques du jour à la fierté d'un père pour la réussite scolaire de sa fille, c'est carrément cadeau. Pascal président!

Darius Rochebin:

«Merci à chacune et chacun d'entre vous...»

«... et à bientôt!»

Marie Portolano: «On a vraiment beaucoup rigolé»

Ah, les adieux (c'est vers la fin de la vidéo).

Léa Salamé:

«C'était mon ami»

Retour sur les transistors avec Nicolas Demorand et Léa Salamé, de la Matinale de France Inter. Après le décès de leur «programmateur en chef» Mathieu Sarda, 41 ans, les deux journalistes, très affectés, lui consacrent un vibrant hommage.

Cyril Hanouna:

«J'devais aller l'voir»



Où il est question du décès de Jean-Paul Belmondo et des pleurs de Cyril Hanouna. Je ne sais pas pourquoi, je les trouve plus sincères que ses rires.

Romaine Morard:

«C'était un honneur»

Et bien sûr, pour conclure, la voix qui réveillait beaucoup d'entre nous, Romands, et dans laquelle on a peu entendre pas mal de trémolos ce (dernier) matin.

Vidéo: RTS

Vous en voulez plus?

Voici deux bonus...

Nagui: «Maman et papa étaient professeurs et j'ai vécu ces situations-là»

Quand les souvenirs douloureux remontent à la surface, ça donne un étranglement de larmes.

Camille Combal: «On a vécu plein de trucs»

Y compris le fait de devenir des papas et des mamans. Dixit ce mec dans sa dernière matinale de Virgin Tonic.