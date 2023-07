La planète vient de battre son record de chaleur

L'année 2022 a été la huitième consécutive où les températures annuelles mondiales étaient supérieures d'au moins 1 degré aux niveaux observés entre 1850 et 1900. (ats/jch)

Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM, agence spécialisée de l'ONU), il y a une probabilité de 66% que la température mondiale moyenne annuelle près de la surface dépasse temporairement de plus de 1,5°C les niveaux préindustriels pendant au moins une année entre 2023 et 2027.

Début juin déjà, les températures moyennes mondiales ont été les plus chaudes jamais enregistrées pour cette période par le service européen Copernicus, battant les précédents records avec une «marge substantielle».

Ce record, qui doit encore être corroboré par d'autres mesures, pourrait être rapidement battu alors que l'hémisphère Nord débute la saison estivale et que la température mondiale moyenne continue en général de monter jusqu'à fin juillet-début août.

La température de l'air, qui oscille entre environ 12°C et 17°C de moyenne journalière au cours de l'année, était en moyenne de 16.20°C début juillet entre 1979 et 2000.

La température moyenne journalière de l'air à la surface de la planète le 3 juillet a été mesurée à 17,01°C par un organisme dépendant de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

La journée de lundi a été la plus chaude jamais mesurée au niveau mondial, dépassant pour la première fois la barre des 17°C de moyenne, selon de premières mesures mardi d'un organisme météorologique américain.

Plus de «International»

En juin, plusieurs records ont été battus en Asie ainsi qu'au Royaume-Uni et même un pays comme le Mexique a été traversé par une vague de chaleur extrême.

Les plus lus

Voici ce que Poutine aurait fait pendant la mutinerie de Wagner

Le jour de la révolte de Wagner, des rumeurs circulaient sur la disparition de Vladimir Poutine. Une enquête suggère désormais ce que faisait le chef du Kremlin durant la mutinerie.

Alors que les mercenaires de Wagner et leur chef Evguéni Prigojine marchaient sur Moscou, Vladimir Poutine aurait profité d'un spectacle de feux d'artifice à bord d'un yacht lors du Scarlet Sails Festival à Saint-Pétersbourg. C'est ce que rapporte Mikhaïl Zygar, journaliste russe et ancien rédacteur en chef du média indépendant russe Doschd, dans une tribune publiée par le New York Times.