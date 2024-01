Des Scandinaves tenaces: ce Finlandais ne se prive pas de nager au sud d'Helsinki malgré les températures glaciales. Image: keystone

Voici où il a fait le plus froid en Europe

Une poussée d'air arctique a apporté à la Scandinavie les journées de janvier les plus froides depuis des décennies. En Suisse également, les températures ont chuté depuis le début de la semaine.

Le Grand Nord de l'Europe a commencé la nouvelle année avec des températures glaciales. Dans le nord de la Suède, le mercure est tombé à -40°C Celsius, a annoncé mardi l'institut météorologique suédois SMHI. En certains endroits, comme à Umeå, il n'avait jamais fait aussi froid depuis douze ans.

Depuis le début de l'année, une zone de haute pression avec de l'air extrêmement froid se trouve au-dessus du nord-est de la Suède ainsi que du nord de la Finlande. A Nikkaluokta, près de la petite ville de Kiruna, on a enregistré -41,6°C.

Le record suédois de froid au XXIe siècle n'a juste pas été battu: en février 2001, -44,0°C ont été mesurés à Storbo. La température la plus froide jamais enregistrée dans le pays est encore plus basse: le 2 février 1966, on a mesuré -52,6°C à Vuoggatjålme, près de la frontière norvégienne.

L'anomalie de froid sur la Scandinavie. Image: wathermodels

Les autres pays scandinaves ont également annoncé des températures minimales similaires. A l'aéroport de la ville finlandaise d'Enontekiö, on a enregistré la valeur la plus basse de janvier depuis 2006, soit -42,9°C. En Norvège, les températures minimales ont également été inférieures à -40°C, tandis que la ville russe de Saint-Pétersbourg a enregistré un pic inhabituel de -27°C. Dans ces pays également, les records nationaux de températures négatives n'ont toutefois pas été atteints.

Le froid arrive en Suisse

Les contrecoups de cette poussée d'air polaire se font également sentir dans notre pays. A partir de ce lundi et pendant les prochains jours, les conditions atmosphériques seront plus rigides, notamment en raison de la bise.

Cette dernière renforce la sensation de froid par ce que l'on appelle l'effet de refroidissement éolien, mais elle empêche aussi qu'il fasse extrêmement froid en plaine.

La situation change en montagne. En Haute-Engadine, par exemple, des températures avoisinant les -20°C sont possibles à partir de mardi. Nous sommes toutefois encore loin des records absolus, qui se situent ici en dessous de -35°C.

Le record officiel de froid pour la Suisse n'est pas non plus en danger. Il se situe à -41,8°C et a été établi le 12 janvier 1987 à La Brévine, dans le canton de Neuchâtel.

Des températures plus basses ont déjà été mesurées en Suisse, par exemple à Glattalp ou au Sägistalsee. Mais par des stations de mesure privées, raison pour laquelle ces records ne sont pas reconnus officiellement.

