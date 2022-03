Ils lèvent 70 millions de dollars pour un jeu NFT et c'est pas fameux

Un jeu dans le métavers, qui nous fait d'ailleurs étrangement penser à Pokémon, promettait monts et merveilles. C'est raté.

70 millions de dollars pour ça c'est quand même beaucoup. Image: Twitter @pixelmon

Pixelmon est un jeu vidéo auquel on peut jouer dans le métavers (un monde virtuel), dont chaque créature est un NFT que les joueurs peuvent vendre et s’échanger.

NFT, c'est quoi? NFT signifie «non fungible token», en français «jeton non fongible». C'est une donnée valorisée composée d'un type de jeton cryptographique qui représente un objet, auquel est rattachée une identité numérique. En gros, c'est une monnaie.

Seulement voilà, selon le média Ulyces, le créateur, un prénommé Syber, n'est autre qu'un ado néo-zélandais de 19 ans sans la moindre compétence nécessaire à la création d'un jeu vidéo tel que celui-ci. Et qui plus est, pas du tout à la pointe de la technologie. Et ça se voit.

Voici Kevin. Cette créature est devenue, bien malgré elle, ambassadrice du jeu et source des moqueries sur le réseau social Twitter. Mais elle a aussi des fans, au point d'y avoir son propre profil, où Kevin est relooké façon reine du shopping.

Pour tout savoir sur Pixelmon, ou si vous souhaitez suivre Kevin dans ces aventures et faire vos premiers pas dans le Métaverse, c'est par là que ça se passe. (sia)