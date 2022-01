Image: Shutterstock

Plus de 3000 sorcières s'apprêtent à être graciées en Ecosse

Le Parlement écossais est sur le point de rendre justice aux sorcières exécutées... entre les 16ᵉ et 18ᵉ siècles.

Trois siècles après l'abrogation de la loi sur la sorcellerie, des militants s'apprêtent à recevoir des excuses officielles de la part du Parlement écossais, pour les 3837 personnes - dont 84% de femmes - considérées comme étant des «sorcières et sorciers», et dont les deux tiers ont été exécutés, puis brûlés.

Qu'il s'agisse d'allégations, d'incantations, de malédictions, de transformations en animaux ou de danse avec le diable, la panique satanique, a conduit, en Ecosse, des milliers de femmes à être accusées de sorcellerie aux 16ᵉ et 18ᵉ siècles. La sorcellerie étant reconnue comme crime capital, elles étaient généralement étranglées à mort, puis brûlées sur le bûcher, afin de ne laisser aucun corps à enterrer, comme le rappelle le Guardian.

Qui est à l'origine de cette grâce?

Le porte-étendard est Claire Mitchell. Elle dirige la campagne «Witches of Scotland» (les sorcières d'Ecosse). Elle exige:

Des pardons.

Des excuses.

Un monument national pour les victimes, principalement des femmes, de la chasse aux sorcières. 👇

Dans le Sunday Times, elle rappelle:

«Par habitant, entre le 16ᵉ et le 18ᵉ siècle, nous [l'Écosse] avons exécuté cinq fois plus de personnes qu'ailleurs en Europe, dont une grande majorité de femmes.»

Cette initiative fait suite à un précédent, créé par la Chambre des représentants du Massachusetts, aux Etats-Unis, qui a proclamé l'innocence des victimes du procès des sorcières de Salem, en 2001.

Tour d'horizon des idées reçues sur les sorcières

«L’attribution du crime de sorcellerie aux femmes, en majorité, tient à deux facteurs principaux», comme l'explique Martine Ostorero, professeur d'histoire médiévale à l'université de Lausanne, à la RTS. Les voici:

La présence dominante d’un discours très misogyne et négatif, issu des clercs et hommes d’Eglise durant tout le Moyen Age.

La tentative de guérison ratée, car en effet, ce sont les femmes qui soignent ou qui concoctent des remèdes pour les membres des communautés locales.

Pourtant, la chasse aux sorcières n'était, au départ, pas dirigée spécifiquement à l'encontre des femmes.

Ce n’est que petit à petit qu’elle est devenue un moyen de persécuter les femmes, ou plutôt un certain type d'entre elles, et ce, dès la fin du Moyen Age et au cours de l'époque moderne.

A titre d'exemple, le site Web Witches of Scotland rappelle que les signes associés à la sorcellerie – balais, chaudrons, chats noirs et chapeaux noirs pointus – étaient également assimilés aux «alewives», à savoir le nom des femmes qui brassaient de la bière pour lutter contre la mauvaise qualité de l'eau. 👇

Le manche à balai avait pour fonction d'informer les gens que la bière était en vente;

avait pour fonction d'informer les gens que la bière était en vente; Le chaudron à la brasser;

à la brasser; Le chat à éloigner les souris;

à éloigner les souris; Le chapeau à les distinguer au marché. (chl)