Marine Le Pen réplique à Macron en s'imposant à une cérémonie

L'entrée au Panthéon mercredi de Missak Manouchian se veut un «acte de reconnaissance» de la résistance communiste et étrangère à l'occupant allemand, dont aucune figure n'avait eu droit jusqu'alors à cet honneur.

Marine Le Pen a dénoncé, via son entourage, les «propos outrageants» du dirigeant. Le président du RN, Jordan Bardella, a estimé que «le président de la République n'a pas à trier qui sont selon lui les bons et les mauvais élus de la République française».

Plus de «International»

«Mario vs. Donkey Kong» est de retour et vous allez adorer

Elle veut prendre des photos et chute d'une falaise de 20 mètres

Plus de 7000 automobilistes amendés à tort à Berne remboursés

L'actu' internationale, jour et nuit, c'est par ici:

Migros, Coop et les paysans veulent vous taxer pour vos courses en France

Un nouveau rival vient défier Migros et Coop

Les plus lus

Voici la plus grande église du monde et tout y est absurde

La basilique Notre-Dame-de-la-Paix de Yamoussoukro mesure 158 mètres de haut. Un bon bout de plus que la basilique Saint-Pierre du Vatican. Je visite l'édifice ivoirien dans le cadre de mon voyage à la Coupe d'Afrique des Nations (la Côte d'Ivoire a gagné). Et malgré toute la beauté et le génie de l'architecture, je ne peux m'empêcher de répéter: c'est de la folie!

En 1950, Yamoussoukro n'était encore qu'un village agricole oublié d'environ 500 habitants. Puis vint Félix Houphouët-Boigny. Le premier président de la Côte d'Ivoire a progressivement développé son village natal à partir de sa prise de pouvoir en 1960, avant de le désigner comme nouvelle capitale en 1983.