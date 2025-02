Le mystère du couple Trump est au coeur du nouveau livre du journaliste Michael Wolff. getty/watson

Ce livre jette un froid sur le mariage des Trump: «Elle le déteste»

L'union la plus étrange et la plus incomprise d'Amérique est au coeur du dernier livre du célèbre journaliste américain Michael Wolff. Et ses révélations sont pour le moins... étonnantes, selon de premiers extraits publiés dans le Daily Beast.

Parmi les journalistes indésirables dont le visage doit être épinglé bien haut à destination des agents de sécurité du manoir de Mar-a-Lago, on peut citer sans hésiter celui du journaliste Michael Wolff.

L'auteur à succès, qui s'est fait une spécialité des immersions dans les lieux de pouvoir et de faire ami-ami avec les gens influents de ce monde, est sur le point de publier son quatrième livre consacré à Donald Trump, All or Nothing: How Trump Recaptured America. Le tout premier ouvrage à revenir sur la campagne présidentielle de 2024.

L'art d'obtenir des scoops

Un bouquin déjà décrit par les représentants du président comme une pure «fiction», un ramassis de «situations, des conversations et des conclusions qui n’ont jamais eu lieu» et d'«absurdité». Un livre dont le média The Daily Beast a obtenu une première copie.

Et c'est peu dire qu'on risque d'y découvrir plein d'anecdotes savoureuses, de la part d'un journaliste ayant ses entrées partout. Il faut dire que Michael Wolff a une routine de travail bien à lui: gagner la confiance de son interlocuteur en cassant du sucre sur le dos de ses confrères journalistes, avant de lui arracher quelques confidences.

La méthode avait porté ses fruits avec le milliardaire Rupert Murdoch en 2008, puis avec Donald Trump, dix ans plus tard.

Son livre de 2018 avait provoqué un véritable tollé aux Etats-Unis.

Son bouquin, en 2018, premier tome d'une trilogie, avait provoqué une véritable onde de choc en levant le voile sur les luttes intestines et les dysfonctionnements de la Maison-Blanche lors du premier mandat de Donald Trump.

Michael Wolff récidive donc en racontant les tribulations juridiques et les défis de campagne auxquels Donald Trump et ses conseillers été confrontés lors des élections de 2024. Sans citer la moindre source, il aborde notamment une question qui a fasciné le public: le rôle l'insaisissable Melania Trump aux côtés du candidat.

Loin des meetings et des procès

Il ne vous aura pas échappé que la première dame a brillé par son absence tout au long des 24 mois de campagne présidentielle. Un mystère sur lequel les médias (watson compris) ont largement écrit et spéculé, mais qui semble avoir aussi déconcerté le personnel de la campagne.

Bien que les attentes quant à son implication n'aient cessé de baisser au fil des mois, la même question se posait chaque jour: «Va-t-elle y aller? N'y va-t-elle pas?».

«Trump n’a jamais reconnu que le mariage le plus public du pays était en train de s’effondrer, même si, selon toutes les indications standard, il s’effondrait, et ce, en public» Michael Wolff, dans son nouveau livre All or Nothing

Ainsi, elle aurait «catégoriquement refusé» de prononcer un discours de la Convention nationale républicaine de Milwaukee en juillet 2024.

Sa présence sur scène à elle seule avait fait sensation. Keystone

Une situation embarrassante et qui ne s'est guère arrangée au fil des procès divers et variés du candidat à la Maison-Blanche. «La situation n’a certainement pas été améliorée par le procès Stormy», affirme le journaliste, en référence au procès pénal qui a abouti à une condamnation pour 34 chefs d’accusation pour Trump, après avoir versé de l’argent à une star du X.

Melania n'est jamais apparue aux côtés de son mari au tribunal. Lorsque les membres de l’équipe de campagne l'ont supplié pour accompagner son mari lors de sa première inculpation à New York, l'ancienne mannequin aurait eu un rire et répliqué: «Bien essayé.»

Selon le journaliste, la plupart du temps, personne ne sait même où se elle trouve. Pas même Donald Trump. «Personne ne peut vous dire où habite Melania», affirme Michael Wolff. «Elle est comme une invitée spéciale ou quelque chose comme ça, quand on les voit ensemble en public pour dîner ou quoi que ce soit d'autre», renchérit un «intime de Mar-a-Lago» dans le livre.

Image: EPA GETTY IMAGES POOL

Et la raison tiendrait en trois mots, selon un initié:

«Elle le déteste, putain» Un confident du «patio de Mar-a-Lago» de Donald Trump et de sa famille, cité par Michael Wolff

La réalité s'avère toutefois plus complexe. «C'est le trou le plus sombre de Trump. Personne ne sait ce qu'il en est de Melania. Pas même les personnes les plus proches de lui», concède l'auteur. «Ce mariage pourrait bien être, selon ses propres termes, le plus réussi d’Amérique. Ou bien, il pourrait être sur le point d’exploser à tout moment.»

Dans cet océan d'inconnues, même Michael Wolff est bien obligé d'admettre qu'il est impossible de déterminer la nature de l'union des Trump. Un «arrangement froid» et purement intéressé? Un véritable mariage d'amour? Un mélange des deux? Eux seuls le savent. Et c'est sans doute leur plus grande force.