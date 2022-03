Mexique: 19 personnes tuées dans une fusillade

Dimanche, une fusillade a eu lieu dans la ville de Las Tinajas, dans l'Etat de Michoacan. 19 personnes sont décédées et plusieurs autres ont été blessés.

L'attaque a été dirigée contre une salle des fêtes, indique le communiqué de la police mexicaine lundi. Les autorités sont arrivées sur les lieux de la tuerie dans la ville de Las Tinajas, dans l'Etat de Michoacan, vers 10h30 (heure suisse).

«Les corps de 19 personnes sans vie (16 hommes et trois femmes) portant des marques de balles ont été trouvés» et plusieurs autres personnes ont été blessées et transférées à l'hôpital, précise le texte. Les causes de la fusillade n'ont pas été communiquée par la police.

La violence devenue monnaie courante au Mexique

Le Michoacan et l'Etat voisin du Guanajuato sont deux des États du Mexique les plus ravagés par la violence. Les guerres de territoire entre bandes rivales impliquées dans le trafic de drogue et d'autres activités illégales comme le commerce de carburant volé en tête de liste.

Selon des chiffres officiels, plus de 340 000 personnes ont été assassinées au Mexique depuis décembre 2006, date à laquelle le gouvernement mexicain a lancé une offensive militaire controversée contre les cartels de la drogue. La plupart de ces assassinats sont attribués à des règlements de compte entre groupes criminels. (ats/sia)