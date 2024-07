Les vêtements commandés sur Shein sont bourrés de produits toxiques

«De la camelote livrée rapidement» et remplie de produits chimiques toxiques: tel est le jugement du magazine allemand de défense des consommateurs Öko-Test sur les produits Shein.

Jennifer Buchholz / t-online

Vous cherchez une nouvelle robe de plage pour les vacances ou une paire de chaussures de sport pour un séjour aventureux? Tout cela et bien plus encore est disponible à bas prix chez Shein. Et c'est là que ça pose problème. En effet, Öko-Test, le magazine allemand de défense des consommateurs, a examiné les produits la plateforme Shein et a trouvé des substances préoccupantes dans bon nombre de ces articles.

Substances nocives dans les chaussures

Les «sandales pour hommes, noires, taille 42» de Shein ont particulièrement mal performé au test. Non seulement la semelle s'est cassée après peu de temps (5700 pas), mais les articles sont également chargées de nombreuses substances préoccupantes: plusieurs hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ainsi que des phtalates (de manière significativement élevée), suspectés de causer le cancer ou d'être dangereux pour la reproduction. A noter que les HAP sont interdits dans l'UE et que les phtalates ne doivent pas être présents dans les articles pour bébés et les jouets.

La politique de prix très agressive de Shein explique son succès. Et la très basse qualité des produits. Image: capture d'écran shein.com

Le laboratoire a également détecté la présence de plomb ainsi que de PVC, de PVDC et de liaisons chlorées. Le plomb peut s'accumuler dans l'organisme et, à des niveaux élevés, endommager les reins et le système cardiovasculaire. Le PVC, le PVDC et les liaisons chlorées sont utilisés comme agents de blanchiment optique. Ils sont nuisibles pour l'environnement et peuvent provoquer des réactions allergiques sous l'effet des rayons solaires.

L'appréciation globale concernant les sandales pour hommes est: «insuffisante»

Les sandales pour femmes sont-elles meilleures?

Non. Les «sandales pour femmes, motif léopard avec semelle, marron, taille 39» de Shein ont également obtenu de mauvais résultats. Les testeurs ont critiqué la présence de substances nocives pour la santé telles que du plomb, du cadmium et des phtalates (hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)); de l’anthracène; du naphtalène; du diméthylformamide, ainsi que des composés organiques d’étain et des agents de blanchiment optique.

Image: capture d'écran shein.com

De la même manière qu'avec les sandales pour hommes, la semelle des chaussures s'est cassée après peu de temps.

L'appréciation globale est aussi «insuffisante».

Autre critique: le manque de transparence

En plus de la mauvaise qualité de nombreux produits et de la présence d’ingrédients préoccupants et/ou nocifs pour la santé, Öko-Test critique le manque de transparence. En effet, Shein n'a pas souhaité répondre aux questions concernant les chaînes d'approvisionnement et les conditions de production.

Résumé des résultats

Dans l'ensemble, les résultats du test sont les suivants:

7 produits jugés «suffisants»

11 produits jugés «médiocres»

1 produit jugé «insuffisant»

Voici comment s'est déroulé le test des produits Shein

Öko-Test a commandé 21 vêtements ainsi que diverses chaussures auprès du détaillant chinois de mode en ligne Shein pour effectuer son test. Les produits comprenaient des articles pour femmes, hommes, adolescents et bébés. Un laboratoire indépendant a examiné tous les produits à la recherche de substances chimiques préoccupantes pour la santé. La qualité des articles a également été vérifiée, et les conditions sociales et environnementales de la production de ces vêtements ont été examinées.

